Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബിലാസ്പുരിൽ പാസഞ്ചർ...
    India
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 5:54 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 5:54 PM IST

    ബിലാസ്പുരിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൽ ഇടിച്ചുകയറി; ആറുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ബിലാസ്പുരിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൽ ഇടിച്ചുകയറി; ആറുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
    cancel
    camera_alt

    അപകടത്തിനെ വിഡിയോ ദൃശ്യത്തിൽനിന്ന് (എക്സിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്)

    Listen to this Article

    ബിലാസ്പുർ: ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബിലാസ്പുരിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും ഗുഡ്സ് ട്രെയിനും കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറ് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ബിലാസ്പുർ - കട്നി സെക്ഷനിൽ കോർബ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ, ചരക്ക് തീവണ്ടിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പല ബോഗികളും ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിനു മീതെ കയറിയ നിലയിലാണുള്ളത്. സംഭവത്തിൽ നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സിഗ്നൽ സംവിധാനമുൾപ്പെടെ തകരാറിലായതോടെ, ഈ റൂട്ടിലുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതവും തടസപ്പെട്ടു.

    റെയിൽവേ ദ്രുതപ്രതികരണ സംഘം, റെയിൽവേ പൊലീസ്, ലോക്കൽ പൊലീസ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അടിയന്തര വൈദ്യസംഘവും റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി. പരിക്കേറ്റ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പല ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കുകയും വഴിതിരിച്ച് വിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപകട കാരണം അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്നും ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:train accidentChhattisgarhLatest News
    Similar News
    Next Story
    X