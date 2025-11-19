Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    19 Nov 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    19 Nov 2025 12:20 PM IST

    ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ ഏഴ് മാവോവാദികളെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു

    ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ ഏഴ് മാവോവാദികളെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു
    വിജയവാഡ: ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഏഴ് മാവോവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മുതിർന്ന മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ മാധവി ഹിദ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ തുടർച്ചയായി ഇന്ന് നടത്തിയ ദൗത്യത്തിനിടെയാണ് ഏഴു പേരെകൂടി വധിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ മൂന്നുപേർ വനിതകളാണെന്ന് എ.ഡി.ജി.പി മഹേഷ്ചന്ദ്ര ലദ്ധ അറിയിച്ചു.

    ടെക് ശങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീകാകുളം സ്വദേശി മെതുരി ജൊക്കറാവു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആയുധ നിർമാണത്തിലും സാങ്കേതിക ദൗത്യങ്ങളിലും പ്രവീണ്യമുള്ളയാളായിരുന്നു ശങ്കർ. ചൊവ്വാഴ്ച ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മാവോവാദികൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. എൻ.ടി.ആർ, കാകിനട, കൊനസീമ, എലൂരു ജില്ലകളിൽനിന്നായി 50 മാവോവാദികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും എ.ഡി.ജി.പി അറിയിച്ചു. ആയുധങ്ങളും നിർമാണ സാമഗ്രികളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

    Andhra Pradesh maoist enconter
    News Summary - Seven Maoists killed in Andhra Pradesh
