cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സൈ​നി​ക എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 3.82 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ൽ, വി​ര​മി​ച്ച ര​ണ്ട് ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് കേ​ണ​ൽ​മാ​രും ഒ​രു മേ​ജ​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് പേ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്. റി​ട്ട. ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് കേ​ണ​ൽ സ​ത്യ​പാ​ൽ ശ​ർ​മ, ഗാ​രി​സ​ൺ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രാ​യ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് കേ​ണ​ൽ കെ.​എ​സ്. സൈ​നി, വൈ.​കെ. ഉ​പ്പ​ൽ, വീ​രേ​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ ജെ​യ്ൻ, മേ​ജ​ർ എ​സ്.​എ​സ്. താ​ക്ക​ർ, വി​വി​ധ വ്യാ​ജ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ ദേ​വ്‌​റ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ദേ​വ്‌​റ, പ​വ​ൻ​കു​മാ​ർ ദേ​വ്‌​റ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ല​ഖ്‌​നോ​വി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

കേ​സി​ൽ സി.​ബി.​ഐ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് 36 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ശി​ക്ഷാ​വി​ധി. മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് 1983നും 1985​നു​മി​ട​യി​ൽ അ​മി​ത​വി​ല വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ 1986 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25നാ​ണ് സി.​ബി.​ഐ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. 2002ൽ ​അ​ല​ഹാ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്റ്റേ​ചെ​യ്തു. 2019ലാ​ണ് വി​ചാ​ര​ണ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. Show Full Article

Sentenced to 36 years in corruption case-Rt Lt. Col including eight people were jailed for three years