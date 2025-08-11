Begin typing your search above and press return to search.
    സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുന്നിൽ കേസ് ഉന്നയിക്കാൻ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരെ അനുവദിക്കില്ല

    സുപ്രീം കോടതി 

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ കേ​സ് ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന രീ​തി വീ​ണ്ടും നി​ർ​ത്തു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​മു​ത​ൽ ഈ ​രീ​തി അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    നേ​ര​ത്തേ മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സ​ഞ്ജീ​വ് ഖ​ന്ന ഇ​ത് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​യ​തോ​ടെ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഗ​വാ​യി​ത​ന്നെ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​അ​വ​സ​രം ജൂ​നി​യ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

