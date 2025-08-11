സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുന്നിൽ കേസ് ഉന്നയിക്കാൻ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരെ അനുവദിക്കില്ല

സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുന്നിൽ കേസ് ഉന്നയിക്കാൻ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരെ അനുവദിക്കില്ലtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷർ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുന്നിൽ കേസ് ഉന്നയിക്കുന്ന രീതി വീണ്ടും നിർത്തുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചമുതൽ ഈ രീതി അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കോടതി നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
നേരത്തേ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന ഇത് നിർത്തലാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ബി.ആർ. ഗവായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയതോടെ പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഗവായിതന്നെ നിർത്തുന്നത്. ഈ അവസരം ജൂനിയർ അഭിഭാഷകർക്കും ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
