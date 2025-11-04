മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ താരിഖ് ഭട്ട് അന്തരിച്ചുtext_fields
ശ്രീനഗർ: മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ താരിഖ് ഭട്ട് (54) നിര്യാതനായി. ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. മലയാള മനോരമയുടെ ’ദി വീക്ക്’ മാഗസിൻ ജമ്മു -കശ്മീർ ബ്യൂറോ സീനിയർ സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റായിരുന്നു. രാവിലെ വീട്ടിൽവെച്ച് നെഞ്ചുവേദനയെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
24 വർഷം ‘ദി വീക്കി’നൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം ജമ്മു -കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സംഭവവികാസങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് ശ്രദ്ധനേടിയത്. മുമ്പ് ‘ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസി’ലും ജോലി ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുല്ലയടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ അനുശോചിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register