24 മണിക്കൂർ പൊലീസിന് അവധി കൊടുക്കൂ, ഹിന്ദുക്കളുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചുതരാം -ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ

മുംബൈ: ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസിന് അവധി കൊടുത്താൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചുതരാമെന്ന് മുസ്‌ലിംകൾക്കെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗവുമായി ബി.ജെ.പി നേതാവ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൻകാവിൽ നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി നേതാവും എം.എൽ.എയുമായ നിതേഷ് റാണയാണ് വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയത്.

Sangli, Maharashtra: BJP leader Nitesh Rane says, "Send the police on 24 hours leave. We Hindus will come out to show our strength..."



Date: 19/09/24 pic.twitter.com/H4EMhsjo6Z