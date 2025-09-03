Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    3 Sept 2025 1:05 PM IST
    Updated On
    3 Sept 2025 1:22 PM IST

    ‘ഷർട്ടിൽ പിടിച്ചുവലിച്ച് വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചു; കുതറി മാറുമ്പോഴും ഖാർഗെയെ പിറകിലേക്ക് വലിച്ചു’

    ഖാർഗെക്ക് നേരെ കൈയേറ്റ ശ്രമമുണ്ടായത് വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയുടെ സമാപനത്തിനിടെ
    Mallikarjun Kharge
    ന്യൂഡൽഹി: രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിച്ച വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയുടെ സമാപനത്തിനിടെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ അടക്കം മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് നേരെ കൈയേറ്റ ശ്രമം. ഖാർഗെയുടെ ഷർട്ട് പിടിച്ചുവലിച്ച് തള്ളിയിടാൻ അടക്കം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിച്ചതിന് 'മാധ്യമം' ലേഖകൻ ദൃക്സാക്ഷിയായി. പട്ന ഗാന്ധി മൈതാനിയിൽ അരങ്ങേറിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ 'ഡൽഹി ഡയറി' എന്ന പ്രതിവാര പംക്തിയിലൂടെയാണ് ലേഖകൻ പുറത്തുവിട്ടത്.

    നേ​താ​ക്ക​ളെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​നെ​ന്ന വ​ണ്ണം അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ തി​ക്കും തി​ര​ക്കും സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ഹു​ലും ഖാ​ർ​ഗെ​യും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ഡി. ​രാ​ജ, എം.​എ. ബേ​ബി, കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​ നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും അ​തി​നി​ട​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് ഞെ​രു​ങ്ങിയെന്ന് ലേഖകൻ വിവരിക്കുന്നു.

    ലേഖനത്തിന്‍റെ പൂർണരൂപം

    പ​ട്ന ഗാ​ന്ധി മൈ​താ​നി​യി​ൽ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന ദി​ന​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ച​ട​ങ്ങാ​യ ഗാ​ന്ധി സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ലെ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന​ക്ക് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യും എ​ത്തു​ന്ന​തും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ൾ. പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ മൈ​താ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഗാ​ന്ധി സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ കെ​ട്ടി വ​ലി​യ ക​ർ​ട്ട​ൺ​ കൊ​ണ്ട് മ​റ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വി​ട​വി​ടെ​യാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ നി​ർ​ത്തി​യ​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് യാ​തൊ​രു​വി​ധ ഒ​രു​ക്ക​വു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ച​ട​ങ്ങ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഗാ​ന്ധി​സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന് അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ ക​ർ​ക്ക​ശ​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞു മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ.


    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​വും ഗാ​ന്ധി മൈ​താ​നി​യി​ലെ ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ ഗേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ പൊ​ലീ​സ് കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി പോ​ലും അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റാ​ൻ അ​വ​രെ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് അ​നി​ൽ ത്രി​പാ​ഠി എ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൈ​താ​നി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​വാ​ട​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​ക​ത്തു ക​ട​ന്നാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന് ത​ർ​ക്കി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ. ഏ​റെ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ് വ​ലി​യ വാ​ക്കേ​റ്റ​ത്തി​ന് ഒ​ടു​വി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട ഗേ​റ്റ് തു​റ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഗാ​ന്ധി​സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന് അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. പി​ന്നാ​ലെ ഇ​തേ​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പൊ​ലീ​സ് ക​ട​ത്തി​വി​ട്ട​തോ​ടെ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ ബ​ല​പ്പെ​ട്ടു. ലോ​ക്സ​ഭാ-​രാ​ജ്യ​സ​ഭാ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ബി​ഹാ​ർ മു​ൻ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും ജീ​വ​ൻ​ത​ന്നെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കും​വി​ധ​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കാ​ണാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണോ അ​വ​രെ ത​ട​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​യി പി​ന്നീ​ടു​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ.

    സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലാ​താ​യാ​ൽ

    വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ ചെ​യ്തു​വെ​ച്ച എ​ല്ലാ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തെ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ​പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ക​ണ്ട് ശ​രി​ക്കും അ​മ്പ​ര​ന്നു. ച​ട​ങ്ങ് അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ സ്മാ​ര​ക പ​രി​സ​ര​ത്ത് ത​മ്പ​ടി​ച്ച പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി പാ​ർ​ട്ടി നി​യോ​ഗി​ച്ച ബൗ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ ഗാ​ന്ധി സ്മാ​ര​ക​ത്തെ വ​ല​യം ചെ​യ്ത് നി​ൽ​പ്പു​റ​പ്പി​ച്ചു. എ​ല്ലാം കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ​പോ​ലും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റി. സു​ര​ക്ഷാ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യും ഗാ​ന്ധി സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന്റെ പ​ടി ക​യ​റി വ​ന്ന​ത്.

    ഗാ​ന്ധി മൈ​താ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മൈ​താ​ന​ത്തി​ന് കാ​വ​ൽ നി​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ എ​ന്തും ന​ട​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ പി​ന്നോ​ട്ട് വ​ലി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ പ​ല സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​രും ആ​ക്ര​മി​ക​ളും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ക​യ​റി. ഗാ​ന്ധി​സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ വീ​ണ്ടും പോ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​ല​യ​ത്തി​ലാ​യി. അ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​വി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. നേ​താ​ക്ക​ളെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​നെ​ന്ന വ​ണ്ണം അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ തി​ക്കും തി​ര​ക്കും സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ഹു​ലും ഖാ​ർ​ഗെ​യും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ഡി. ​രാ​ജ, എം.​എ. ബേ​ബി, കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും അ​തി​നി​ട​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് ഞെ​രു​ങ്ങി.


    ഖാ​ർ​ഗെ​യെ അ​പാ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കാ​ക്കി​യി​ട്ട​വ​ർ

    രാ​ഹു​ലി​നും ഖാ​ർ​ഗെ​ക്കും എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ച്ചു എ​ന്ന് അ​റി​യാ​നു​ള്ള ആ​കാം​ക്ഷ​യി​ൽ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന്റെ ത​റ​യി​ൽ ക​യ​റി നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഏ​താ​നും പേ​ർ ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ ഷ​ർ​ട്ട് പി​റ​കി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ല​മാ​യി വ​ലി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വീ​ഴ്ത്താ​ൻ നോ​ക്കു​ന്നു. 84 വ​യ​സ്സ് പി​ന്നി​ട്ട ആ ​വ​യോ​ധി​ക​ൻ കു​ത​റി മാ​റു​മ്പോ​ഴും യൂ​നി​ഫോ​മി​ട്ട​വ​ർ പി​റ​കി​ലേ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചു വ​ലി​ക്കു​ന്നു. കാ​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​യ രാ​ഹു​ൽ തി​രി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ​യെ ത​ന്നോ​ട് ചേ​ർ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ രോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും ക​ണ്ടു. രാ​ഹു​ലും തേ​ജ​സ്വി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു വി​ധം ഖാ​ർ​ഗെ​യെ സു​ര​ക്ഷി​ത​നാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തെ​ല്ലാം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് വ​ന്ന​തെ​ന്ന് എം.​എ. ബേ​ബി

    അ​തി​നു​ശേ​ഷം സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യാ​യി നി​യ​മ​പാ​ല​ക​രു​ടെ ഉ​ന്നം. പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ബേ​ബി​യെ പി​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ത​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഫോ​ട്ടോ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് പ​ക​ർ​ത്തി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷി. പി​ടി​ച്ചു വ​ലി​ക്കാ​നും ത​ള്ളി​യി​ടാ​നും ശ്ര​മി​ച്ച​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു​വി​ധം കു​ത​റി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് തൂ​വാ​ല​കൊ​ണ്ട് മു​ഖം തു​ട​യ്ക്കു​ന്ന ബേ​ബി​യോ​ട് എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ണ​ട പോ​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. മൊ​ബൈ​ൽ എ​വി​ടെ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​തെ​ല്ലാം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടു അ​ത് കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ബേ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.


    യാ​ത്ര വ​ഴി​മു​ട​ക്കാ​നാ​യി പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ശ്ര​മം. പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഗേ​റ്റ് ക​ട​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ല​ങ്ങും​വി​ല​ങ്ങു​മി​ട്ട് റോ​ഡി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ത​ന്നെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. പ​ര​മാ​വ​ധി യാ​ത്ര മു​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഇ​തോ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ന്തു നി​ല​ക്കും യാ​ത്ര മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന വാ​ശി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ലും ഖാ​ർ​ഗെ​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ. ബി​ഹാ​റി​ൽ അ​ടു​ത്ത​ത​വ​ണ ഭ​ര​ണം മാ​റു​മെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വെ​റു​തെ വി​ടി​ല്ലെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഖാ​ർ​ഗെ പ്ര​സം​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ക്ക​ളു​ടെ അ​ക്ര​മ ചേ​ഷ്ട​ക​ൾ

    പാ​ർ​ല​മെൻറം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളു​മ​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ദേ​ശീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പോ​ലും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രീ​തി​യി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം ഭ​ര​ണ​വ​ർ​ഗം അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ക്ക​ളാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​വ​രു​ടേ​ത​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ന്നും ആ​രും കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ട എ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യം മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​ദ​ർ​ശ​ത്തോ​ടും നി​ല​പാ​ടി​നോ​ടും അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത പൂ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ക്ര​മ​വി​ചാ​ര​ധാ​ര​യു​ടെ വ​ക​ഭേ​ദ​മാ​ണ് ഗാ​ന്ധി​മൈ​താ​ന​ത്തും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. റാ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​നി​ൽ ത്രി​പാ​ഠി​യോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​തെ​ല്ലാം ചെ​റു​തെ​ന്നും ഇ​തി​ലും വ​ലു​തെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് യാ​ത്ര പ​ട്ന​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി.

