Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസീസൺ ടിക്കറ്റ് ഇനി...
    India
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:33 PM IST

    സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഇനി മുതൽ യു.ടി.എസ് ആപ്പിൽ ലഭിക്കില്ല; പകരം റെയിൽ വൺ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ റെയിൽവേ നിർദ്ദേശം

    text_fields
    bookmark_border
    സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഇനി മുതൽ യു.ടി.എസ് ആപ്പിൽ ലഭിക്കില്ല; പകരം റെയിൽ വൺ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ റെയിൽവേ നിർദ്ദേശം
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: റെയിൽവേ ആപ്പായ യു.ടി.എസ് ഓൺ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ (അൺ റിസർവ്ഡ് ടിക്കറ്റിങ് സിസ്റ്റം) ഇനി മുതൽ സീസൺ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കില്ല. പകരം സീസൺ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനും റെയിൽവേയുടെ പുതിയ ആപ്പായ റെയിൽ വൺ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് റയിൽ വേ.

    റെയിൽവേയുടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആപ്പാണിത്. നിലവിൽ യു.ടി.എസ് ആപ്പ് വഴി സീസൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്ക് ഷോ ടിക്കറ്റിൽ ഓപ്ഷനിൽ അത് നിലനിൽക്കും. അതേസമയം യു.ടി.എസ് ആപ്പിൽ മറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് തുടരും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:railwayUTSSeason Ticket
    News Summary - Season tickets will no longer be available on the UTS app; instead, users are advised to use the Rail One app
    Similar News
    Next Story
    X