    8 Aug 2025 11:13 PM IST
    8 Aug 2025 11:13 PM IST

    ധാരാലിയിൽ തിരച്ചിൽ സജീവം; നിരവധി പേർ കാണാമറയത്ത്

    ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ലെ ധാ​രാ​ലി​യി​ൽ മിന്നൽ ​പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പാലത്തിന് പകരം താൽക്കാലിക പാലം നിർമിക്കുന്ന സൈനികർ

    ഉ​ത്ത​ര​കാ​ശി: ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ലെ ധാ​രാ​ലി​യി​ൽ മി​ന്ന​ൽ ​പ്ര​ള​യം വി​ഴു​ങ്ങി​യ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന് നാ​ലാം ദി​ന​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് നാ​യ്ക്ക​ളും ഡ്രോ​ണും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് ദൗ​ത്യം. ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​കു​തി​യും ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഇ​നി​യും നി​ര​വ​ധി പേ​​രെ ക​ണ്ടു​കി​ട്ടാ​നു​ണ്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് 128 പേ​രെ​യാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​​തോ​ടെ ആ​കെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 566 ആ​യി.

    കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ചു​വ​ന്ന പാ​റ​യി​ലും ച​ളി​യി​ലും നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ളും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മ്പ​ത് സൈ​നി​ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 16 പേ​രെ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് സം​സ്ഥാ​ന ദു​രി​ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​ണ​ക്ക് ഇ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ എ​ത്ര​യോ അ​ധി​കം വ​രു​മെ​ന്ന് സ്ഥ​ല​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ബി​ഹാ​ർ, നേ​പ്പാ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ പ​ല​വി​ധ നി​ർ​മാ​ണ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു ഡ​സ​നോ​ളം വ​രു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗം​ഗ ഉ​ത്ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗം​ഗോ​​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ​വ​ഴി​​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​മാ​ണ് ധാ​രാ​ലി. അ​തി​നാ​ൽ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ, നി​ര​വ​ധി ഹോം​സ്റ്റേ​ക​ളും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളും ഗെ​സ്റ്റ്ഹൗ​സു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ഇ​ന്തോ-​തി​ബ​ത്ത​ൻ ​ബോ​ർ​ഡ​ർ പൊ​ലീ​സി​ലെ (ഐ.​ടി.​ബി.​പി) 800ൽ ​അ​ധി​കം പേ​രും ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ സേ​ന​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും ഇ​വി​​ടെ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഹ​ർ​സി​ൽ എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​രെ ഐ.​ടി.​ബി.​പി കോ​പ്ട​റി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ സൈ​ന്യം ഭ​ഗീ​ര​ഥി​ക്ക് കു​റു​കെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പാ​ലം നി​ർ​മി​ച്ചു. ഗം​ഗോ​ത്രി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​രെ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ ഡി.​ജി. മി​ശ്ര പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ട് ചി​നൂ​ക് കോ​പ്ട​റു​ക​ൾ, വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ ര​ണ്ട് എം.​ഐ 17 കോ​പ്ട​റു​ക​ൾ, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ എ​ട്ട് ചോ​പ്പ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വി​വി​ധ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​റ​യും ച​ളി​യും 60 അ​ടി വ​രെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​തു തി​ര​ച്ചി​ലി​നെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ്യോ​മ​മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​വും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ണ്. റോ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും സ​ജീ​വ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Latest NewsUttarakhand Flash FloodsUttarakhand Cloudburst
    News Summary - Search operation underway in Dharali; many people missing
