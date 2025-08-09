Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ലെ...
    India
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 8:36 AM IST

    ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ലെ ധാരാലിയിൽ തിരച്ചിൽ ഊർജിതം: മലയാളികൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാട്ടിലെത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    Uttarakhand Cloudburst
    cancel
    camera_alt

    ഉ​ത്ത​ര​ഖ​ണ്ഡിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം

    ഉ​ത്ത​ര​കാ​ശി: മി​ന്ന​ൽ ​പ്ര​ള​യം വി​ഴു​ങ്ങി​യ ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ലെ ധാ​രാ​ലി​യി​ൽ കാണായവർക്കുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ചത്തെ ക​ണ​ക്ക് പ്രകാരം 128 പേ​രെ​യാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​​തോ​ടെ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണം 700 ആ​യി.

    അതേസമയം, മേ​ഘ​വി​സ്ഫോ​ട​ന​ത്തെ​ ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡിൽ കുടുങ്ങിയ 28 അംഗ മലയാളി​ വി​നോ​ദ​യാ​ത്രാ സംഘം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാട്ടിലെത്തുമെന്നാണ് വിവരം. ഇവരെ വെള്ളിയാഴ്ച ​എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉത്തരകാശിയിൽ എത്തിച്ചു. ഇവിടെ നിന്ന് ഡെറാഡൂൺ വഴിയാണ് സംഘം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക. ടൂർ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെത്തിയ 28 മലയാളി കുടുംബങ്ങളിൽ 20 പേർ മും​ബൈ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും എ​ട്ടു​ പേ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​മാ​ണ്.

    അതിനിടെ, ധാ​രാ​ലി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​കു​തി​യും ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഇ​നി​യും നി​ര​വ​ധി പേ​​രെ ക​ണ്ടു​കി​ട്ടാ​നു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സ് നാ​യ്ക്ക​ളും ഡ്രോ​ണും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് ദൗ​ത്യം. ര​ണ്ട് ചി​നൂ​ക് കോ​പ്ട​റു​ക​ൾ, വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ ര​ണ്ട് എം.​ഐ 17 കോ​പ്ട​റു​ക​ൾ, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ എ​ട്ട് ചോ​പ്പ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വി​വി​ധ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്തോ-​തി​ബ​ത്ത​ൻ ​ബോ​ർ​ഡ​ർ പൊ​ലീ​സി​ലെ (ഐ.​ടി.​ബി.​പി) 800ൽ ​അ​ധി​കം പേ​രും ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ സേ​ന​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ചു​വ​ന്ന പാ​റ​യി​ലും ച​ളി​യി​ലും നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ളും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മ്പ​ത് സൈ​നി​ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 16 പേ​രെ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് സം​സ്ഥാ​ന ദു​രി​ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി അറിയിച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​ണ​ക്ക് ഇരട്ടിയായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബി​ഹാ​ർ, നേ​പ്പാ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ​നി​ന്നു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നി​ർ​മാ​ണ ജോ​ലി​ക​ൾക്കായി എത്തിയി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് ഡ​സ​നോ​ളം വ​രു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​റ​യും ച​ളി​യും 60 അ​ടി വ​രെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​തു തി​ര​ച്ചി​ലി​നെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ്യോ​മ​മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​വും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ണ്. റോ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും സ​ജീ​വ​മാണ്. ഗം​ഗ ഉ​ത്ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗം​ഗോ​​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ​വ​ഴി​​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​മാ​ണ് ധാ​രാ​ലി. അ​തി​നാ​ൽ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ, നി​ര​വ​ധി ഹോം​സ്റ്റേ​ക​ളും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളും ഗെ​സ്റ്റ്ഹൗ​സു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayalisIndia NewsLatest NewsUttarakhand Cloudburst
    News Summary - Search intensifies in Dharali, Uttarakhand: Malayalis will return home in three days
    Similar News
    Next Story
    X