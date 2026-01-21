Begin typing your search above and press return to search.
    കടൽ വെള്ളം തിളക്കുന്നു: ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് ആശങ്ക

    കടൽ വെള്ളം തിളക്കുന്നു: ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് ആശങ്ക
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ വെ​ള്ളം തി​ള​ച്ചു​പൊ​ന്തു​ന്ന​തും നു​ര​യു​ന്ന​തും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ഗു​ജ​റാ​ത്ത് തീ​ര​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ദു​രൂ​ഹ പ്ര​തി​ഭാ​സം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ക​ട​ൽ​വെ​ള്ളം പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​കു​ന്ന​തും തി​ള​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ നു​ര​യും കു​മി​ള​ക​ളും പൊ​ന്തി​വ​രു​ന്ന​തും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച വി​ഡി​യോ​യി​ലു​ണ്ട്. ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രെ​യും കാ​ണി​ച്ചു. ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സം അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ വി​ദ​ഗ്‌​ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പ​ൽ​ഘ​ർ ജി​ല്ല ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ ക​ദം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തി​ര​ക്കേ​റി​യ ക​പ്പ​ൽ പാ​ത​ക​ളും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യും ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സം കാ​ണു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യോ​ട് അ​ടു​ത്താ​യ​തി​നാ​ൽ ക​ട​ലി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വാ​ത​ക​ച്ചോ​ർ​ച്ച​യോ, ക​ട​ൽ​ത്ത​ട്ടി​ന​ടി​യി​ലെ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളോ, ക​ട​ലി​ന​ടി​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പൈ​പ്‍ലൈ​നു​ക​ളി​ലെ ചോ​ർ​ച്ച​യോ ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം നാ​വി​ക വി​ദ​ഗ്‌​ധ​രു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

