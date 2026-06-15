Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ നിയമ...
    India
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 11:12 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 11:12 PM IST

    ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ഹൈകോടതി നടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ

    text_fields
    bookmark_border
    ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ഹൈകോടതി നടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ (അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണം) ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് വി​വി​ധ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്ത് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി.

    കേ​ര​ളം, ഡ​ൽ​ഹി, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, ക​ർ​ണാ​ട​ക, ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള കേ​സു​ക​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​മോ​ഹ​ന എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്ത​ത്.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത കോ​ട​തി​ക​ൾ വെ​വ്വേ​റെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ന​ല്ല​ത് എ​ല്ലാ ഹ​ര​ജി​ക​ളും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ന്നെ നേ​രി​ട്ട് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ച് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ​ഹ​ര​ജി ജൂ​ലൈ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:highcourtPetitionsTransgender BillSupreme Court
    News Summary - SC stays all petitions pending before High Courts challenging Transgender Act
    Similar News
    Next Story
    X