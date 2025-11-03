Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവംശീയ കലാപാഹ്വാനം:...
    India
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:26 PM IST

    വംശീയ കലാപാഹ്വാനം: ബീരേൻ സിങ്ങി​ന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പി​ൽ കൃത്രിമം സംശയിച്ച് ലാബ് റിപ്പോർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    വംശീയ കലാപാഹ്വാനം: ബീരേൻ സിങ്ങി​ന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പി​ൽ കൃത്രിമം സംശയിച്ച് ലാബ് റിപ്പോർട്ട്
    cancel
    camera_alt

    ബീരേൻ സിങ്

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ വം​ശീ​യ​ക​ലാ​പ​ത്തി​ന് മു​ന്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്‍. ബീ​രേ​ന്‍ സി​ങ് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ഫോ​ണ്‍ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ഡി​ങ്ങി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് സ​യ​ന്‍സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി (എ​ൻ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ൽ). കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ന്ന​തി​നാ​ൽ ശ​ബ്ദ താ​ര​ത​മ്യം ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും എ​ൻ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ലാ​പ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു​ള്ള, ബീ​രേ​ൻ സി​ങ്ങി​ന്റേ​തെ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ​യി​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കു​ക്കി ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്‍ ഫോ​ര്‍ ഹ്യൂ​മ​ന്‍ റൈ​റ്റ്‌​സ് ട്ര​സ്റ്റ് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് സ​യ​ന്‍സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക​യ​ച്ച​ത്. എ​ൻ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ന്റെ അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കേ​സി​ലെ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ബെ​ഞ്ച് ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഡ​ൽ​ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ട്രൂ​ത്ത് ലാ​ബി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ 93 ശ​ത​മാ​ന​വും ശ​രി​യാ​ണെ​ന്നും എ​ൻ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ലാ​ബാ​ണെ​ന്നും ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍ പ്ര​ശാ​ന്ത് ഭൂ​ഷ​ണ്‍ വാ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ൻ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ൽ മി​ക​ച്ച ലാ​ബാ​ണെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സം​ശ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:N Biren SinghSupreme Court
    News Summary - SC says audio tapes alleging Biren Singh’s role in Manipur violence were tampered
    Similar News
    Next Story
    X