    date_range 18 Oct 2025 11:29 PM IST
    date_range 18 Oct 2025 11:30 PM IST

    400 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള മാ​ഞ്ച മ​സ്ജി​ദ് സ​മു​ച്ച​യ ഭാ​ഗം പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ സുപ്രീംകോടതി അ​നു​മ​തി

    SC refuses to stop partial demolition of 400-year-old Mancha Masjid in Ahmedabad
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​​ൽ 400 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള മാ​ഞ്ച മ​സ്ജി​ദ് സ​മു​ച്ച​യ ഭാ​ഗം പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു. റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി പൊ​ളി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ മാ​ഞ്ച മ​സ്ജി​ദ് ട്ര​സ്റ്റ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ​ട്ര​സ്റ്റ് സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. മാ​ഞ്ച മ​സ്ജി​ദ് മു​ഗ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    മ​ത​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വും പൈ​തൃ​ക​പ​ര​വു​മാ​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് മാ​ഞ്ച മ​സ്ജി​ദ് ട്ര​സ്റ്റ് വാ​ദി​ച്ച​ത്. റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി പ​ള്ളി പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് പൊ​തു​ജ​ന താ​ൽ​പ​ര്യാ​ർ​ഥ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ൽ മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി എ​ന്നി​വ​ര​ങ്ങി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    News Summary - SC refuses to stop partial demolition of 400-year-old Mancha Masjid in Ahmedabad
