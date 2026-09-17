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    സി.ജെ.പിക്കെതിരെ പൊലീസ് അതിക്രമം: അന്വേഷണസമിതി പുനഃസംഘടന; വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

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    CJP Protest
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വേ​ള​യി​ലെ പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചം​ഗ ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. സ​മി​തി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ സാ​ങ്ക​ൽ​പി​കം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജോ​യ്‌​മ​ല്യ ബാ​ഗ്‌​ചി, വി. ​മോ​ഹ​ന എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    നി​ഷ്പ​ക്ഷ സ​മീ​പ​ന​ത്തോ​ടെ സു​താ​ര്യ​മാ​യി കോ​ട​തി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​ണ് സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ഴ​വു​ക​ളോ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ന​ല്ല ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ പ​ത്തി​ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച്, 15ന് ​ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ കോ​ട​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പെ​ല്ല​റ്റ് ആ​ക്ര​മ​ണം, പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ഉ​ന്നം​വെ​ച്ചു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, അ​മി​ത ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യും ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യ വ​സ്തു​നാ​ശ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാം. സ​മി​തി​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ സാ​ക്ഷി പ​റ​യാ​നും മൊ​ഴി ന​ൽ​കാ​നും ത​യാ​റാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ര​ഹ​സ്യ​മാ​ക്കി വെ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. അ​വ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം. സാ​ക്ഷി​ക​ളോ​ടു​ള്ള പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ല​രും ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ത്ത​രം സാ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഭീ​തി​യി​ല്ലാ​തെ മൊ​ഴി​യും തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ളും ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി മെം​ബ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ സ​മി​തി​ക്ക് നി​യ​മി​ക്കാം.

    ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യും ഇ​രു​ഭാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര മ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യ മോ​ണി​ക്ക ഗു​സൈ​നോ​ടും സി. ​സോ​ള​മ​നോ​ടും കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ പ്ര​ശാ​ന്ത് ഭൂ​ഷ​ണും സ​മി​തി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലെ മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി സ​മി​തി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മാ​യി അ​ടു​പ്പ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു.

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    News Summary - SC refuses to reorganize police excess probe panel
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