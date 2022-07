നൂപുർ ശർമക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന ഹരജി പരിഗണിക്കരുതെന്ന് ബാർ അസോസിയേഷൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രവാചകനിന്ദ പരാമർശം നടത്തിയ ബി.ജെ.പി മുൻ ദേശീയ വക്താവ് നൂപുർ ശർമക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതി നടത്തിയ അതിരൂക്ഷ വിമർശനം പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണക്ക് ലഭിച്ച പരാതി പരിഗണിക്കരുതെന്ന് ആൾ ഇന്ത്യ ബാർ അസോസിയേഷൻ. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് അസോസിയേഷൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തെഴുതി.

ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജെ.ബി. പർദിവാല എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ജൂലൈ ഒന്നിന് നൂപുർ ശർമക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമുന്നയിച്ചത്. നൂ​പു​ർ ശ​ർ​മ​യു​ടെ വി​ടു​വാ​യ​ത്തം​മൂ​ലം രാ​ജ്യം ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ക​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തു​ണ്ടാ​യ അ​നി​ഷ്ട​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി അ​വ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കുമ്പോൾ ജഡ്ജിമാർ നിഗൂഢമായ മൗനം പാലിക്കുകയല്ല, അഭിഭാഷകരുമായി സംവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇത്തരം സംവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയും നിരീക്ഷണങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും മുന്നോട്ടുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമാണ്. നിരീക്ഷണങ്ങൾ അപ്രസക്തമാണെങ്കിൽ പോലും അവ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ആവശ്യം ഉയരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. നൂപുർ ശർമക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവക്ക് മുൻവിധിയുടെ സ്വഭാവമില്ലെന്നും ബാർ അസോസിയേഷൻ ജസ്റ്റിസ് രമണക്കെഴുതിയ കത്തിൽ പറഞ്ഞു. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നൂപുർ ശർമയെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ മു​ൻ ജ​ഡ്ജി​മാ​രും റി​ട്ട. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ബാർ അസോസിയേഷന്റെ കത്ത്. 15 ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ, അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സ​ർ​വി​സി​ലെ 77 മു​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, 25 വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രായിരുന്നു പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ബോം​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ക്ഷി​തി​ജ് വ്യാ​സ്, കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​ഡ്ജി പി.​എ​ൻ. ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ഹൈ​കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​ഡ്ജി എ​സ്.​എം. സോ​ണി, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​ഡ്ജി​മാ​രാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്. രാ​തോ​ർ, പ്ര​ശാ​ന്ത് അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ, ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​ഡ്ജി എ​സ്.​എ​ൻ. ദി​ൻ​ഗ്ര, മു​ൻ ഐ.​എ.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ന​ന്ദ് ബോ​സ്, മു​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ നി​ര​ഞ്ജ​ൻ ദേ​ശാ​യി, റി​ട്ട. ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ വി.​കെ. ച​തു​ർ​വേ​ദി, മു​ൻ എ​യ​ർ​മാ​ർ​ഷ​ൽ എ​സ്.​പി. സി​ങ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പരാമർശം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച പ്ര​മു​ഖ​ർ. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ധാ​ർ​മി​ക​ത​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തും പു​റ​ത്തും വി​പ​രീ​ത ത​രം​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യും അ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചിരുന്നു. വിചാരണയില്ലാതെ ഒരാൾക്കെതിരെ പറയുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുകയും വിചാരണ സമയത്ത് മുൻവി​ധിയോടുകൂടി സമീപിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് തീ​രാ​ക്ക​ള​ങ്ക​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കും. ഇ​ത് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

SC not to consider plea to withdraw remarks against Nupur Sharma - Says Bar association