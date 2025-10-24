Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 6:39 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 6:39 PM IST

    തീവ്രവാദ, യു.എ.പി.എ കേസുകളിലെ അറസ്റ്റിന് രേഖാമൂലമുള്ള കാരണങ്ങൾ വേണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    തീവ്രവാദ, യു.എ.പി.എ കേസുകളിലെ അറസ്റ്റിന് രേഖാമൂലമുള്ള കാരണങ്ങൾ വേണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി
    ന്യൂഡൽഹി: ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ (യു.എ.പി.എ) നിയമപ്രകാരമുള്ള മറ്റ് കുറ്റങ്ങൾക്കും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വ്യക്തിക്ക് അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണങ്ങൾ രേഖാമൂലം നൽകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിധിച്ചു.

    യു.എ.പി.എ, ഐ.പി.സി എന്നിവ പ്രകാരം വിവിധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ആരോപിതനായ അഹമ്മദ് മൻസൂറിന്റെയും മറ്റ് രണ്ട് പേരുടെയും അറസ്റ്റ്, തടങ്കൽ നടപടികൾ കോടതി റദ്ദാക്കി. എങ്കിലും, അത്തരം നടപടിയുടെ കാരണങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി നൽകിയ ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കോടതി അനുമതിയും നൽകി.

    വിചാരണ കോടതി ഹാജരാക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വാക്കാൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, നിയമം പാലിച്ചാൽ മതിയെന്ന മദ്രാസ് ഹൈകോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മൻസൂറും മറ്റുള്ളവരും സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് എം.എം. സുന്ദരേഷ്, ജസ്റ്റിസ് വിപുൽ പഞ്ചോൾ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

    മതം, വംശം മുതലായവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ ശത്രുത വളർത്തൽ, ഐ‌.പി.‌സി.യിലെ 153 ബി (കുറ്റപ്പെടുത്തൽ, ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിന് വിരുദ്ധമായ വാദങ്ങൾ), 120 ബി (ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന), 34 (പൊതു ഉദ്ദേശ്യം), യു.‌എ.പി.എയിലെ 13,18 വകുപ്പുകൾ (ഭീകരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യം) എന്നിവ പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ലോക്കൽ പോലീസും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ചുമത്തിയത്.

    അറസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പീൽ നൽകുന്നവരെയോ അവരോടൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തികളെയോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു. നേരെമറിച്ച്, റിമാൻഡ് സമയത്ത് വിചാരണ കോടതി അറസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചുവെന്നും തുടർന്ന് അറസ്റ്റിന്റെ കാരണങ്ങളുടെ ഒരു പകർപ്പ് അഭിഭാഷകർക്ക് നൽകിയെന്നുമാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ഏക വാദം. എന്നാൽ, ഇത് കോടതി മുഖവിലക്കെടുത്തില്ല.

    TAGS:UAPAArrestTerrorism caseSupreme Court
    News Summary - SC mandates written grounds of arrest for terrorism and UAPA-related cases in India
