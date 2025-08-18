Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:03 PM IST

    അലീഗഢ് വി.സി നിയമന ഹരജി: ജസ്റ്റിസ് കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ പിന്മാറി

    അലീഗഢ് വി.സി നിയമന ഹരജി: ജസ്റ്റിസ് കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ പിന്മാറി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ലീ​ഗ​ഢ് മു​സ്‍ലിം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി പ്ര​ഫ​സ​ർ നൈ​മ ഖാ​ത്തൂ​ണി​നെ നി​യ​മി​ച്ച​തി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് സു​പ്രീം കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ പി​ന്മാ​റി. ഖാ​ത്തൂ​ണി​ന്റെ നി​യ​മ​നം ശ​രി​വെ​ച്ച അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ മു​സാ​ഫ​ർ ഉ​റു​ജ് റ​ബ്ബാ​നി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ​യാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ പി​ന്മാ​റാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച​ത്. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് വ​നി​ത ഈ ​പ​ദ​വി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി​രു​ന്ന ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക വോ​ട്ട് നേ​ടി​യാ​ണ് ഖാ​ത്തൂ​ൺ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​െ​ന്റ ആ​രോ​പ​ണം. ഭാ​ര്യ​ക്ക​നു​കൂ​ല​മാ​യി ഭ​ർ​ത്താ​വ് വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു. സി.​എ​ൻ.​എ​ൽ.​യു (നാ​ഷ​ന​ൽ ലോ ​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക​ൺ​സോ​ർ​ട്ട്യം) വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി​രി​ക്കെ, സ​മാ​ന​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​യം പി​ന്മാ​റാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സി.​എ​ൻ.​എ​ൽ.​യു വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി ഫൈ​സാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ താ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ജ​സ്റ്റി​സ് വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ പൂ​ർ​ണ വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്നും പി​ന്മേ​റേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​സ്റ്റി​സ് വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് മ​റ്റൊ​രു ബെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് കേ​സ് മാ​റ്റാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:aligarh university
    News Summary - SC judge K Vinod Chandran recuses himself from hearing plea related to AMU VC’s appointment
