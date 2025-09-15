Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    15 Sept 2025 11:14 PM IST
    15 Sept 2025 11:14 PM IST

    സിദ്ധാർഥ് വരദരാജനും കരൺ ഥാപ്പറിനുമെതിരായ രാജ്യദ്രോഹക്കേസ്: നടപടി വീണ്ടും തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി

    സിദ്ധാർഥ് വരദരാജനും കരൺ ഥാപ്പറിനുമെതിരായ രാജ്യദ്രോഹക്കേസ്: നടപടി വീണ്ടും തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി
    ന്യൂഡൽഹി: മു​തി​ര്‍ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ൻ ക​ര​ണ്‍ ഥാ​പ്പ​ര്‍, ‘ദ ​വ​യ​ർ’ എ​ഡി​റ്റ​ർ സി​ദ്ധാ​ര്‍ഥ് വ​ര​ദ​രാ​ജ​ന്‍ തുടങ്ങിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അസം പൊലീസ് ചുമത്തിയ രാജ്യദ്രോഹക്കേസിലെ നടപടികൾ വീണ്ടും തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി.

    ആഗസ്റ്റ് 22ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ സുപ്രീംകോടതി, തിങ്കളാഴ്ച കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ നിർദേശിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജോയ് മല്യ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചി​ന്റേതാണ് നടപടി.

    ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദി വയർ നൽകിയ വാർത്ത രാജ്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അസം പൊലീസ് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ന് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ന്‍ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കി​യത്. ഹാ​ജ​രാ​കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ​പൊലീ​സ്‌ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. തുടർന്നാണ് ഇവർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചതും അനുകൂലമായ ഇടക്കാല വിധി സമ്പാദിച്ചതും.

    പൊലീസിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടും പ്രതികരിച്ചില്ലെന്ന് വരദരാജനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹരജിക്കാരുടെ വാദം കേട്ട കോടതി കേസ് മറ്റൊരു തീയതി​യിലേക്ക് മാറ്റി. അതുവരെയും നടപടികൾ പാടില്ലെന്നും നിർദേശിച്ചു.

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ സി​ന്ദൂ​റി​നി​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ത​ക​ര്‍ന്നെ​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​യു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് ദ ​വ​യ​റി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ‘രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ഷ്ട​മാ​യി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ അ​റ്റാ​ഷെ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ജൂ​ൺ 28ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ജൂ​ലൈ 11ന് ​വ​ര​ദ​രാ​ജ​നെ​തി​രെ ​മൊ​റി​ഗോ​വ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യുകയായിരുന്നു.

    ഈ ​കേ​സി​ൽ പു​തി​യ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സാ​ധു​ത​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ‘ദ ​വ​യ​ർ’ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. ​

    News Summary - SC extends protection to Siddharth Varadarajan, others from coercive action
