Madhyamam
    India
    date_range 20 Aug 2025 11:36 PM IST
    date_range 20 Aug 2025 11:36 PM IST

    ഗവർണർ- സർക്കാർ സഹകരണം: ഭരണഘടന ശിൽപികളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൈവരിക്കാനായോ -സുപ്രീംകോടതി

    ഗവർണർ- സർക്കാർ സഹകരണം: ഭരണഘടന ശിൽപികളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൈവരിക്കാനായോ -സുപ്രീംകോടതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​- സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹ​ക​രണത്തിൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ശി​ൽ​പി​ക​ൾ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. നിയമസഭ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചം​ഗ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ചോ​ദ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ധി​കാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​സം​ബ്ലി​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലു​ള്ള ബെ​ഞ്ച് ചോദ്യമുന്നതിച്ചത്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​ദ​വി രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ്ര​കാ​രം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടെ​ന്നും തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​​ന​മെ​ടു​ക്കാ​തെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന കോ​ട​തി​ക​ളു​ടെ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക വ​ഴി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​ധി​കാ​രം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:Supreme Court
    News Summary - SC asks whether harmony between governor, state govt exists as envisioned by Constitution framers
