Madhyamam
    29 Jan 2026 7:57 AM IST
    29 Jan 2026 7:57 AM IST

    ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കാനൊരുങ്ങി എസ്.ബി.ഐ

    ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കാനൊരുങ്ങി എസ്.ബി.ഐ
    എസ്.ബി.ഐ

    മും​ബൈ: ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ബാ​ങ്കി​ങ് വ​ഴി​യു​ള്ള ഐ.​എം.​പി.​എ​സ് (ഇ​മ്മീ​ഡി​യ​റ്റ് പേ​മെ​ന്റ് സ​ർ​വി​സ്) ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ചാ​ർ​ജ് ഈ​ടാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ ബാ​ങ്കാ​യ എ​സ്.​ബി.​ഐ. നി​ല​വി​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം വ​രെ​യു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഐ.​എം.​പി.​എ​സ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ലാ​ണ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15 മു​ത​ൽ എ​സ്.​ബി.​ഐ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​നി 25,000 രൂ​പ​യ്ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​യ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചെ​റി​യൊ​രു തു​ക ഫീ​സാ​യി ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രും.

    25,000 രൂ​പ മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഐ.​എം.​പി.​എ​സ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കു​ക. 25,000 രൂ​പ മു​ത​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ടു രൂ​പ​യും ജി.​എ​സ്.​ടി​യു​മാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ക. ഒ​രു ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം വ​രെ ആ​റു രൂ​പ​യും ജി.​എ​സ്.​ടി​യും ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം വ​രെ 10 രൂ​പ​യും ജി.​എ​സ്.​ടി​യു​മാ​ണ് ചാ​ർ​ജ്.പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ഒ​രു ദി​വ​സം ഐ.​എം.​പി.​എ​സ് വ​ഴി ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക. ബാ​ങ്ക് ശാ​ഖ വ​ഴി നേ​രി​ട്ട് പോ​യി പ​ണം അ​യ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നി​ല​വി​ലെ രീ​തി തു​ട​രും. 1000 രൂ​പ വ​രെ ഫീ​സി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ത്താം. 1000 മു​ത​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം വ​രെ നാ​ല് രൂ​പ​യും ഒ​രു ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം വ​രെ 12 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ഫീ​സ്. ജി.​എ​സ്.​ടി പു​റ​മെ. ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടി​ന് 20 രൂ​പ​യും ജി.​എ​സ്.​ടി​യു​മാ​ണ് ചാ​ർ​ജ്.സൈ​നി​ക​ർ, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, റെ​യി​ൽ​വേ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കുംനി​ര​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ച്ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. അ​ടു​ത്തി​ടെ എ.​ടി.​എം നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ലും എ​സ്.​ബി.​ഐ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. യു.​പി.​ഐ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും, വ​ലി​യ തു​ക​ക​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​യ​ക്കാ​ൻ പ​ല​രും ഐ.​എം.​പി.​എ​സ് ആ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

