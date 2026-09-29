Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കാർട്ടൂണിനെയും പേടി! മോദിയെ വിമർശിച്ച സതീഷ് ആചാര്യയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു!

    text_fields
    bookmark_border
    A screenshot of the restricted notice displayed on editorial cartoonist Satish Acharyas Instagram profile in India.
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: പ്രശസ്ത എഡിറ്റോറിയൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് സതീഷ് ആചാര്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിന് ഇന്ത്യയിൽ വിലക്ക്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും നിയമപാലക ഏജൻസികളുടെയും നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉടമകളായ മെറ്റയാണ് സെപ്റ്റംബർ 28 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ റദ്ദാക്കിയത്. അക്കൗണ്ടിന് പുറമെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വരച്ചതും മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ നിരവധി കാർട്ടൂണുകളും ഇന്ത്യയിൽ കാണാനാവാത്ത വിധം നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

    ഇന്ത്യൻ ഐ.ടി ആക്ടിലെ ഇന്റർമീഡിയറി മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്സ് കോഡും മുൻനിർത്തിയാണ് അക്കൗണ്ട് താത്കാലികമായി നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സതീഷ് ആചാര്യയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകളെക്കുറിച്ച് 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്' പുറത്തുവിട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ച് വരച്ച കാർട്ടൂണുകൾ അടക്കം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    2023-ൽ വരച്ച കാർട്ടൂണുകൾ വരെ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സതീഷ് ആചാര്യ എക്സിൽ (X) കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു:

    "പേടിയുടെ മുന്നിൽ വിജയമില്ല സാഹിബ്! 2023-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില കാർട്ടൂണുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്! വാഹ് മോദിജീ വാഹ്! #BlockSarkar"

    — സതീഷ് ആചാര്യ എക്സിൽ കുറിച്ചത്.

    ഐ.ടി ആക്ട് 2000-ലെ സെക്ഷൻ 79(3)(ബി) പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരും നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികളും നൽകിയ നോട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉള്ളടക്കം നിയന്ത്രിച്ചതെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. വിമർശനാത്മകമായ കാർട്ടൂണുകൾ തടയുന്ന കേന്ദ്ര നടപടിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്, 2018 ഡിസംബറിൽ പ്രശസ്ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആർ.കെ. ലക്ഷ്മണിന്റെ 'കോമൺ മാൻ' കാർട്ടൂണുകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രസംഗവും ആചാര്യ പങ്കുവെച്ചു. 'കാർട്ടൂണുകൾക്ക് സൗഖ്യമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തവരാണ്' എന്നായിരുന്നു അന്ന് മോദി പറഞ്ഞിരുന്നത്.

    സതീഷ് ആചാര്യയുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് നേരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഐ.ടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 69എ ചുമത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കാർട്ടൂണുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ 'എക്സ്' വഴി മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ട് നോട്ടീസുകളാണ് സർക്കാർ അയച്ചിരുന്നത്. സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Cartoonist Satish Acharya’s Instagram Account Blocked in India Following Government Directives
    Next Story
    X