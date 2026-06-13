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    India
    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 11:36 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 11:36 PM IST

    കോൺഗ്രസ്-എൻ.സി.പി ലയന ആവശ്യം സജീവം

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    ടി.​എം.​സി, എ​ൻ.​സി.​പി പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് സ​ഞ്ജ​യ് റാ​വ​ത്ത്
    കോൺഗ്രസ്-എൻ.സി.പി ലയന ആവശ്യം സജീവം
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ട്ടു​പോ​യ എ​ല്ലാ മ​തേ​ത​ര പ്രാ​ദേ​ശി​ക പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും വീ​ണ്ടും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ല​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​രി​ക്ക​ലും മു​ങ്ങു​ന്ന ക​പ്പ​ല​ല്ലെ​ന്നും ടി.​എം.​സി, എ​ൻ.​സി.​പി (എ​സ്.​പി) തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും ശി​വ​സേ​ന (യു.​ബി.​ടി) നേ​താ​വ് സ​ഞ്ജ​യ് റാ​വ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ചൂ​ടു​പി​ടി​ച്ച​ത്.

    മ​തേ​ത​ര പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ല​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ചി​ന്താ​ഗ​തി ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് നാ​നാ പ​ടോ​ലെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​​ലെ​യാ​ണ് സ​ഞ്ജ​യ് റാ​വ​ത്തും വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വി​കൃ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടാ​ൻ ശ​ര​ദ് പ​വാ​ർ ഈ ​ല​യ​ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റാ​വ​ത്ത് പു​ണെ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ യാ​തൊ​രു ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളും ടി.​എം.​സി, എ​ൻ.​സി.​പി നേ​താ​ക്ക​ളും പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ല​യ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു​വി​ധ നി​ർ​ദേ​ശ​വും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ർ​ക്കും അ​ങ്ങോ​ട്ട് അ​ത്ത​രം നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും എ​ൻ.​സി.​പി നേ​താ​വ് സു​പ്രി​യ സു​ലെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ഞ്ജ​യ് റാ​വ​ത്ത് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യും അ​ഭി​ഷേ​ക് ബാ​ന​ർ​ജി​യും സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ ക​ണ്ട​ത് ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന കിം​വ​ദ​ന്തി മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ തോ​ൽ​വി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ പി​ള​ർ​പ്പ് രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ടി.​എം.​സി നി​ല​നി​ൽ​പ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. പി​ള​ർ​പ്പി​ന് പി​ന്നാ​ലെ എ​ൻ.​സി.​പി​ക്കും പ​ഴ​യ ശ​ക്തി​യി​ല്ലാ​താ​യി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ല​യ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:TMCSanjay RautmergerNCPCongress
    News Summary - Congress-NCP merger demand active
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