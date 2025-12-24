Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 24 Dec 2025 10:34 PM IST
    date_range 24 Dec 2025 10:34 PM IST

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​വി​രു​ദ്ധ അ​ക്ര​മം: ബംഗാളിൽ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ പ്രക്ഷോഭം

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​വി​രു​ദ്ധ അ​ക്ര​മം: ബംഗാളിൽ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ പ്രക്ഷോഭം
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​വി​രു​ദ്ധ അ​ക്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ-​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും ​സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ​പ്ര​തി​ഷേ​ധം. ഹൗ​റ​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പൊ​ലീ​സും ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി. ഹൗ​റ ബ്രി​ഡ്ജി​ന​ടു​ത്ത് എ​ത്തും മു​മ്പ് ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. ജ​ന​ജീ​വി​തം സ്തം​ഭി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    24 പ​ർ​ഗാ​നാ​സി​ലും മാ​ൽ​ഡ​യി​ലും കൂ​ച് ബെ​ഹാ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലും അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ‘സ​നാ​ത​നി ഐ​ക്യ പ​രി​ഷ​ത്ത്’ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ന്നു. പ​ല​യി​ട​ത്തും ബി.​ജെ.​പി​യും അ​ണി​​ചേ​ർ​ന്നു. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ മ​ത​നി​ന്ദ ആ​രോ​പി​ച്ച് ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം ദി​പു ച​ന്ദ്ര​ദാ​സ് എ​ന്ന യു​വാ​വി​നെ കൊ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്.

    TAGS:Sangh Parivar
    News Summary - Sangh Parivar protests in Bengal over attacks on minorities in Bangladesh
