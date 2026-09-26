സംഘ്പരിവാർ രാജ്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും ഭീഷണി; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കണം: രേവന്ത് റെഡ്ഡി

സംഘ്പരിവാർ രാജ്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും ഭീഷണി; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കണം: രേവന്ത് റെഡ്ഡിtext_fields
നിലമ്പൂർ: ബി.ജെ.പിക്കും സംഘ്പരിവാറിനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി. രാജ്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി സംഘ്പരിവാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, വർഗീയ ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കണമെന്നും ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. കേരളത്തിലെ നിലമ്പൂരിൽ 'ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്-2026 മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തകനുള്ള പുരസ്കാരം' ഏറ്റുവാങ്ങി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ബി.ജെ.പിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും ഭരണഘടനയ്ക്കും എതിരെയാണ് പോരാടുന്നതെന്ന് രേവന്ത് ആരോപിച്ചു. വർഗീയ ശക്തികളിൽ നിന്ന് രാജ്യം വലിയ അപകടമാണ് നേരിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം സംഘ്പരിവാറും 'ഗാന്ധി പരിവാറും' തമ്മിലാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ജാതി, മതം, പ്രദേശം, ഭാഷ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനാണ് സംഘ്പരിവാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തത് ഗാന്ധി കുടുംബമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചപ്പോൾ സോണിയാ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളാണ് ത്യജിച്ചത്. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച അദ്ദേഹം, വർഗീയ ശക്തികളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകാനും താൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അത്തരമൊരു പോരാട്ടത്തിന് ജനങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, സംഘ്പരിവാറിനെതിരായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് കേരളം നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കേരളം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് രേവന്ത് വ്യക്തമാക്കി. 1991ൽ കെ. കരുണാകരൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ പി.വി. നരസിംഹറാവു പ്രധാനമന്ത്രിയായത് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി 1996ൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് രാജ്യത്തുടനീളം വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ചരിത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി, വർഗീയ ശക്തികൾ 'വോട്ട്, പാർട്ടി, ചിഹ്നം, ഫണ്ട്' എന്നിവ മോഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ ഭാവി, ജനാധിപത്യം, വോട്ടിന്റെ പവിത്രത, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്നിവയും അവർ കവർന്നെടുക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കേരളത്തെ ഒരു 'വഴികാട്ടി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, കോൺഗ്രസ് തരംഗം ഒരു സുനാമി പോലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പടരണമെന്നും, അതുവഴി കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരികയും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു.
തനിക്ക് ഇനി വ്യക്തിപരമായ രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2006 മുതൽ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ വളർച്ച അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു. ഇസഡ്.പി.ടി.സി അംഗം, എം.എൽ.സി, എം.എൽ.എ, എം.പി, പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ, മുഖ്യമന്ത്രി എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതും കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്നതും കാണുക എന്നത് മാത്രമാണ് തന്റെ ഏക രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കി.
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