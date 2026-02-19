Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 10:54 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 10:54 PM IST

    കേരളത്തിൽ സനാതന ധർമം അവ​ശേഷിച്ചത് നാരായണ ഗുരു കാരണം -ഉപരാഷ്​ട്രപതി

    കേരളത്തിൽ സനാതന ധർമം അവ​ശേഷിച്ചത് നാരായണ ഗുരു കാരണം -ഉപരാഷ്​ട്രപതി
    സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു കാ​ര​ണ​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ​നാ​ത​ന ധ​ർ​മം അ​വ​​ശേ​ഷി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. ശ​ശി ത​രൂ​രി​ന്റെ ‘ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്റെ ജീ​വി​ത​വും പാ​ഠ​ങ്ങ​ളും പൈ​തൃ​ക​വും’ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​മ്മു​ടെ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​പോ​ലും ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​നെ കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ ധാ​ര​ണ​യി​ല്ല. ഇ​ത് നി​ക​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് മി​ക​ച്ച എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ ശ​ശി ത​രൂ​രി​ന്റെ ര​ച​ന. ത​രൂ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം ശ​ക്ത​മാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നേ​താ​വാ​ണ്. ഗു​രു​വി​ന്റെ ജീ​വി​തം സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് മാ​പാ​ണെ​ന്നും ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് അ​ധി​കം അ​റി​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ര​ച​ന​ക്ക് ത​ന്നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ശ​ശി ത​രൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു ജാ​തി ഒ​രു മ​തം ഒ​രു ദൈ​വം മ​നു​ഷ്യ​ന് എ​ന്ന​ത് അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​ക്കും​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

