    date_range 23 April 2026 7:08 AM IST
    date_range 23 April 2026 7:08 AM IST

    മാലേഗാവിലെ രണ്ട്​ സ്​ഫോടന കേസുകൾക്കും ഒരേ വിധി

    മും​ബൈ: മു​സ്​​ലിം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ മാ​ലേ​ഗാ​വി​ൽ 2006ലും 2008​ലും ന​ട​ന്ന സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന പ​ര്യ​വ​സാ​നം. ര​ണ്ട്​ കേ​സു​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​ക്കി. 2008ലെ ​കേ​സി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ മു​ൻ ഭോ​പാ​ൽ എം.​പി പ്ര​ജ്ഞ സി​ങ് ഠാ​ക്കൂ​ർ, ല​ഫ്. കേ​ണ​ൽ ശ്രീ​കാ​ന്ത്​ പു​രോ​ഹി​ത്​ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം ഏ​ഴു​പേ​രെ വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക്​ ശേ​ഷം 2025ലാ​ണ് എ​ൻ.​ഐ.​എ കോ​ട​തി കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​ക്കി​യ​ത്. 2006ലെ ​കേ​സി​ൽ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ചൗ​ധ​രി, ധ​ൻ സി​ങ്, മ​നോ​ഹ​ർ രാം​സി​ങ് ന​ർ​വാ​രി​യ, ലോ​കേ​ഷ് ശ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കു​റ്റം​ചു​മ​ത്തി​യ എ​ൻ.​ഐ.​എ കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി ബോം​​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    2014ൽ ​ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ ദി​ശ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ, സ്​​ഫോ​ട​ന കേ​സു​ക​ളി​ലെ അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ രോ​ഹി​ണി സാ​ലി​യാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്​ ഇ​തോ​ടെ ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കേ​സി​ൽ മൃ​ദു​സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി എ​ൻ.​ഐ.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞെ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​രു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. പി​ന്നീ​ട്​ അ​വ​രെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ പ​ദ​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മാ​റ്റി.

    2006ലെ ​സ്​​ഫോ​ട​നം ആ​ദ്യം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​ത്​ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര എ.​ടി.​എ​സാ​ണ്. ‘സി​മി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള’ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​സ്​​ലിം യു​വാ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. ജാ​മ്യം​കി​ട്ടും​വ​രെ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷം അ​വ​ർ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു. 2008ലെ ​സ്​​ഫോ​ട​നം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​തും എ.​ടി.​എ​സാ​ണ്. അ​ന്ന്​ ഹേ​മ​ന്ത്​ ക​ർ​ക്ക​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ല​വ​ൻ. ര​ണ്ടാം സ്​​ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. പ്ര​ജ്ഞ സി​ങ്ങും​ പു​രോ​ഹി​തും അ​ട​ക്കം സ​ന്യാ​സ, സൈ​നി​ക ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ​ത്. 2010ൽ ​മ​ക്ക മ​സ്​​ജി​ദ്​ കേ​സി​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ്വാ​മി അ​സി​മാ​ന​ന്ദ ന​ട​ത്തി​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ക​ർ​ക്ക​രെ​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് മ​ു​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ക്​ സു​നി​ൽ ജോ​ഷി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ്​ സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​പ​ണം. സു​നി​ൽ ജോ​ഷി പി​ന്നീ​ട് ദു​രൂ​ഹ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ചു.

    2008 ന​വം​ബ​റി​ൽ മും​ബൈ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ക്ക​രെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം തീ​വ്ര​വാ​ദ കേ​സു​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച എ​ൻ.​ഐ.​എ കേ​ന്ദ്ര നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ 2011ലാ​ണ്​ ര​ണ്ട്​ കേ​സു​ക​ളും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ർ​ക്ക​രെ​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളും അ​സി​മാ​ന​ന്ദ​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു എ​ൻ.​ഐ.​എ​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. 2006ലെ ​കേ​സി​ൽ​നി​ന്ന് മു​സ്​​ലിം യു​വാ​ക്ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ എ​ൻ.​ഐ.​എ 2013ലാ​ണ്​ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ചൗ​ധ​രി, ധ​ൻ സി​ങ്, മ​നോ​ഹ​ർ രാം​സി​ങ് ന​ർ​വാ​രി​യ, ലോ​കേ​ഷ് ശ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 2014ലെ ​ലോ​ക്​​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പോ​ടെ ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം​വ​ന്ന​തോ​ടെ കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ എ​ൻ.​ഐ.​എ നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റു​ന്ന​താ​ണ്​ പി​ന്നീ​ട്​ ക​ണ്ട​ത്.

    TAGS:VERDICTMalegaon Blast CaseIndiaSupreme Court verdict
    News Summary - Same verdict in both Malegaon blast cases
