'രാഹുൽ വിദേശത്ത് പോയത് ജോർജ്ജ് സോറോസിൽ നിന്ന് ഭരണ അട്ടിമറി പഠിക്കാൻ'; ആരോപണവുമായി ബിജെപി

'രാഹുൽ വിദേശത്ത് പോയത് ജോർജ്ജ് സോറോസിൽ നിന്ന് ഭരണ അട്ടിമറി പഠിക്കാൻ'; ആരോപണവുമായി ബിജെപിtext_fields
ഭുവനേശ്വർ: രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പുനഃപ്രവേശനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തുടനീളം അരാജകത്വവും അക്രമങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ആസൂത്രിത ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി ദേശീയ വക്താവും എം.പിയുമായ സംബിത് പത്ര. ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നവംബർ ഒന്നിന് തെരുവ് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഒഡീഷ സംസ്ഥാന ബി.ജെ.പി ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഇന്ത്യയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനും ഭരണം അട്ടിമറിക്കാനുമുള്ള 'കോച്ചിംഗ് ക്ലാസുകൾ' തേടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശയാത്രകൾ നടത്തുന്നതെന്നും കോടീശ്വരനായ ജോർജ്ജ് സോറോസുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളുമായും ഇതിനായി രാഹുൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും സംബിത് പത്ര കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പ്രതിപക്ഷ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് സംബിത് പത്ര ആരോപിച്ചു:
"രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് തീവെപ്പും അരാജകത്വവും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ തകർക്കാം, എങ്ങനെ അട്ടിമറി നടത്താം, മുൻ ശ്രമങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് പിഴച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജോർജ്ജ് സോറോസിൽ നിന്നും സംഘത്തിൽ നിന്നും ട്യൂഷൻ എടുക്കാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടർപട്ടികയുടെ പേരിലുള്ള സമീപകാല പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ജനപിന്തുണ നേടാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പുതിയ സമരങ്ങൾ വഴി തങ്ങളുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനാണ് ശ്രമം. 1984 നവംബർ ഒന്നിനാണ് രാജ്യത്ത് സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം അഴിച്ചുവിട്ടത്. അതേ നവംബർ ഒന്ന് തന്നെ സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനാണ്."
— സംബിത് പത്ര കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സൗരവ് ദാസിനും അശുതോഷ് റങ്കയ്ക്കുമെതിരെ ഡൽഹി കോടതി പരാമർശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
ജന്തർ മന്തറിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റങ്ക എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെ ഡൽഹി ഹൈകോടതി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളും സംബിത് പത്ര വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു. സമരക്കാർ 'ജെൻ സി' തലമുറയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന വാദത്തെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തുവെന്നും, കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവർക്ക് യഥാക്രമം 27-ഉം 31-ഉം വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതായും പത്ര പറഞ്ഞു. പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ആധാരമായ വിഷയങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധേയമാണ്. സമരക്കാരുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തീവെപ്പിലേക്കും കൊള്ളയിലേക്കും അക്രമത്തിലേക്കും വഴിമാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് നിലവിലെ സമരങ്ങളുടെ അപകടാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.
ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നത് അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മറയാക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ത്രിവർണ പതാക ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണെന്നും, രാജ്യത്ത് അശാന്തി പടർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും അതൊരു സംരക്ഷണ കവചമല്ലെന്നും സംബിത് പത്ര വ്യക്തമാക്കി.