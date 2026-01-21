Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസംഭൽ​ വെടിവെപ്പ്:...
    India
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:22 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:22 PM IST

    സംഭൽ​ വെടിവെപ്പ്: പൊലീസിനെതി​രെ എഫ്.ഐ.ആറിന് ഉത്തരവിട്ട ജഡ്ജിക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം

    text_fields
    bookmark_border
    സംഭൽ​ വെടിവെപ്പ്: പൊലീസിനെതി​രെ എഫ്.ഐ.ആറിന് ഉത്തരവിട്ട ജഡ്ജിക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സം​ഭ​ൽ ശാ​ഹി ജ​മാ മ​സ്ജി​ദ് സ​ർ​വേ​ക്കി​ടെ ന​ട​ന്ന വെ​ടി​വെ​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട ജ​ഡ്ജി​യെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി. സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​നൂ​ജ് ചൗ​ധ​രി, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​നൂ​ജ് കു​മാ​ർ തോ​മ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 20 ഓ​ളം പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ എ​ഫ്.​ഐ​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട ച​ന്ദൗ​സി ചീ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് വി​ഭാ​ൻ​ഷു സു​ധീ​റി​നെ​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ പൂ​രി​ലേ​ക്ക് സി​വി​ൽ ജ​ഡ്ജി​യാ​യി സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ​ത്.

    ച​ന്ദൗ​സി കോ​ട​തി​യി​ൽ ചീ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റാ​യി മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് വി​ഭാ​ൻ​ഷു സു​ധീ​ർ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ത്. സം​ഭ​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ സ​​ർ​വേ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട ആ​ദി​ത്യ സി​ങ് ആ​ണ് വി​ഭാ​ൻ​ഷു സു​ധീ​റി​ന് പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ത​ന്റെ മ​ക​ൻ ആ​ല​മി​നെ പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​ച്ചെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി യാ​മി​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ചീ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് വി​ഭാ​ൻ​ഷു സു​ധീ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    പൊ​ലീ​സ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രേ​ഖ​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ വ​ലി​യ വൈ​രു​ധ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റം ന​ട​ന്ന​താ​യി പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് വ​ന്ന് ഒ​രാ​ഴ്ച പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പൊ​ലീ​സു​കാ​​ർ​ക്കെ​തി​രെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നി​ല്ല.

    കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഭ​ൽ എ​സ്.​പി കൃ​ഷ​ൻ കു​മാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട ജ​ഡ്ജി​ക്ക് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​നെ​തി​രെ ച​ന്ദൗ​സി കോ​ട​തി​യി​ലെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FIRAllahabad HC judgeIndiaSambhal Violence
    News Summary - Sambhal violence: Judge who ordered FIR against policemen among 14 transferred by Allahabad HC
    Similar News
    Next Story
    X