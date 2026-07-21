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    India
    Posted On
    date_range 21 July 2026 11:07 PM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 11:07 PM IST

    സംഭാൽ പള്ളി തർക്കം: വാദം കേൾക്കൽ ആഗസ്റ്റ് 25ലേക്ക് മാറ്റി

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    സംഭാൽ പള്ളി തർക്കം: വാദം കേൾക്കൽ ആഗസ്റ്റ് 25ലേക്ക് മാറ്റി
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    സംഭാൽ മസ്ജിദ്

    സം​ഭാ​ൽ: സ​ർ​വേ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സു​പ്രീം കോ​ട​തി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ്റ്റേ ​നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സം​ഭാ​ലി​ലെ ഷാ​ഹി ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് ത​ർ​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ ച​ന്ദൗ​സി​യി​ലെ കോ​ട​തി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. സി​വി​ൽ ജ​ഡ്ജി (സീ​നി​യ​ർ ഡി​വി​ഷ​ൻ) ആ​ദി​ത്യ സി​ങ് ആ​ണ് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ നീ​ട്ടി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. 16ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച സം​ഭാ​ലി​ലെ ഷാ​ഹി ജു​മാ മ​സ്ജി​ദി​ൽ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് 2024 ന​വം​ബ​റി​ൽ സു​പ്രീം കോ​ട​തി ഇ​ട​ക്കാ​ല സ്റ്റേ ​ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​ള്ളി നി​ർ​മി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യ ഹ​രി ശ​ങ്ക​ർ ജെ​യി​ൻ, വി​ഷ്ണു ശ​ങ്ക​ർ ജെ​യി​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ 2024 ന​വം​ബ​ർ 19ന് ​സം​ഭാ​ൽ ജി​ല്ല കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ർ​ക്കം ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കോ​ട​തി പ​ള്ളി​യി​ൽ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ പ​ള്ളി ക​മ്മി​റ്റി അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു.

    സ​ർ​വേ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് 2025 മേ​യ് 19ന് ​ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 2025 ന​വം​ബ​ർ 19ന് ​സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി. ന​വം​ബ​ർ 24ന് ​ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ​ർ​വേ സം​ഭാ​ലി​ൽ വ​ലി​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ചു.

    സംഭലിലെ മുഗൾ ഭരണകാലത്തെ ജമാ മസ്ജിദിൽ സർവേ നടക്കുന്നതിനിടെ പ്രദേശവാസികൾ പൊലീസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞതോടെയാണ് കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ തവണയായിരുന്നു സർവേ നടത്തിയത്. തുടക്കത്തിൽ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുകയും പിന്നീട് അക്രമം രൂക്ഷമാകുകയുമായിരുന്നു. സർവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പൊലീസ് സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി. പിന്നാലെ പൊലീസ് വാഹനമുൾപ്പെടെ കത്തിക്കാനും അടിച്ചുതകർക്കാനുമുള്ള നീക്കമാണ് നടന്നത്. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെയുണ്ടായ പൊലീസ് വെടിവെപ്പിലാണ് യുവാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

    സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് നവംബർ 19ന് മസ്ജിദിലെ സർവേക്ക് പിന്നാലെയാണ് സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത്. മസ്ജിദ് ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമായിരുന്നുവെന്നും അത് പൊളിച്ച് മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബാബർ പള്ളി പണിയുകയായിരുന്നുവെന്നും കാണിച്ച് വിഷ്ണു ശങ്കർ ജയിൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

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    TAGS:AugustCourt Hearingcourt newsSambhal Shahi Jama MasjidSupreme Court
    News Summary - Sambhal Mosque Dispute Hearing Adjourned to August 25
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