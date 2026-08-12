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    India
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 1:34 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 1:34 PM IST

    'ലുങ്കിവാല' പരാമർശം: ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സാഗരിക ഘോഷ്; ദക്ഷിണേന്ത്യയോടുള്ള വിവേചനം വെളിവായെന്ന് വിമർശനം

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    Sagarika Ghosh lashes out at BJP; Criticism that discrimination against South India is exposed
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    സാഗരിക ഘോഷ്

    ന്യൂഡൽഹി: ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ 'ലുങ്കിവാല' അധിക്ഷേപ പരാമർശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടി.എം.സി) രാജ്യസഭാംഗവും മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകയുമായ സാഗരിക ഘോഷ്. ബി.ജെ.പി നേതാവ് സുഷ്മിത ദേവിന്റെ പ്രയോഗത്തിനെതിരെ സി.പി.ഐ.(എം) എം.പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് രാജ്യസഭയിൽ അവകാശലംഘന നോട്ടീസ് നൽകിയ വാർത്ത പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് സാഗരിക ഘോഷ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'എക്സി'ലൂടെ രംഗത്തെത്തിയത്.

    ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ജനതയോടും അവരുടെ സംസ്കാരത്തോടും ബി.ജെ.പിക്കുള്ള വിവേചനപരമായ മനോഭാവമാണ് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് സാഗരിക ഘോഷ് ആരോപിച്ചു. 'ലുങ്കിവാല' എന്ന വിളി തികച്ചും ഞെട്ടിക്കുന്നതും ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെന്റിലും പൊതുവേദികളിലും ഉയരുന്ന ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെയും അവരുടെ വസ്ത്രധാരണരീതിയെയും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    നേരത്തെ, സുഷ്മിത ദേവ് നടത്തിയ 'ലുങ്കിവാല' പരാമർശം സഭയുടെ അന്തസ്സിനും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ജനതയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിനും ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അവകാശലംഘനത്തിന് നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെയും പ്രാദേശികതയുടെയും പേരിൽ ജനപ്രതിനിധികളെയും ജനവിഭാഗങ്ങളെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

    ദേശീയ തലത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വംശീയവും പ്രാദേശികവുമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നതിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. പ്രാദേശിക വൈവിധ്യങ്ങളെയും സാംസ്കാരിക അടയാളങ്ങളെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:sagarika ghoseJohn BrittasBJP
    News Summary - Sagarika Ghosh lashes out at BJP Criticism that discrimination against South India is exposed
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