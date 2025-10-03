Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:52 PM IST

    ഗാന്ധിപ്രതിമക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്ത 'ലേഡി ഗോദ്സെ' കൊലപാതകക്കേസിൽ പ്രതി

    ഗാന്ധിപ്രതിമക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്ത ‘ലേഡി ഗോദ്സെ’ കൊലപാതകക്കേസിൽ പ്രതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ആ​റു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്, ഗാ​ന്ധി പ്ര​തി​മ​ക്കു​നേ​ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത ഹി​ന്ദു​ത്വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക പൂ​ജ ശ​കു​ൻ പാ​ണ്ഡെ​യെ ഓ​ർ​മ​യി​ല്ലേ? വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മു​സ്‍ലിം വം​ശ​ഹ​ത്യാ​ഹ്വാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ‘ലേ​ഡി ഗോ​ദ്സെ’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ട പൂ​ജ എ​ന്ന സ്വാ​ധ്വി അ​ന്ന​പൂ​ർ​ണ ഇ​പ്പോ​ൾ വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് യു.​പി​യി​ലെ ഹാ​ഥ​റ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​രു കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​ഹാ​ഥ​റ​സി​ലെ ബൈ​ക്ക് ഷോ ​റൂം ഉ​ട​മ​യാ​യ അ​ഭി​ഷേ​ക് ഗു​പ്ത എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. വൈ​കീ​ട്ട്, ​ഷോ​റൂം അ​ട​ച്ച് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നാ​യി ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ഭി​ഷേ​കും പി​താ​വും ബ​ന്ധു​വും. പി​താ​വും ബ​ന്ധു​വും ബ​സി​ൽ ക​യ​റി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ഭി​ഷേ​കി​നെ ബൈ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്തു. അ​ഭി​ഷേ​ക് സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. സം​ഭ​വം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് ആ​ക്ര​മി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​യാ​ളും പൂ​ജ​യും 39 ത​വ​ണ ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി തെ​ളി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സി​ൽ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത്. പൂ​ജ​യു​ടെ നി​ര​ഞ്ജ​നി അ​ഖാ​ര​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​യെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. പൂ​ജ​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​ഖി​ല ഭാ​ര​തീ​യ ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ​യു​ടെ വ​ക്താ​വു​മാ​യ അ​ശോ​ക് പാ​ണ്ഡെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പൂ​ജ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ.

    അ​ഖി​ല ഭാ​ര​തീ​യ ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ പൂ​ജ 2019ൽ ​ഗാ​ന്ധി പ്ര​തി​മ​ക്കു​നേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ക്കു​ന്ന ചി​ത്രം സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് ലേ​ഡി ഗോ​ദ്സെ എ​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ണം വ​ന്ന​ത്. 2021ൽ, ​മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞു​പി​ടി​ച്ച് കൊ​ല്ലാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത​തി​ന് ഇ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

