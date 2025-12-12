Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    12 Dec 2025 10:38 PM IST
    Updated On
    12 Dec 2025 10:38 PM IST

    യു.പിയിൽ സന്യാസിമാർക്കെല്ലാം അമ്മ ജാനകി; എസ്.ഐ.ആറിൽ തള്ളുമോ എന്ന് ബി.ജെ.പിക്ക് ആശങ്ക

    യു.പിയിൽ സന്യാസിമാർക്കെല്ലാം അമ്മ ജാനകി; എസ്.ഐ.ആറിൽ തള്ളുമോ എന്ന് ബി.ജെ.പിക്ക് ആശങ്ക
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ലൗ​കി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ആ​ത്മീ​യ​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന സ​ന്യാ​സി​മാ​രു​ടെ പേ​ര് വെ​ട്ടി​​പ്പോ​കു​മോ എ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക. ഇ​തു​മൂ​ലം മ​റ്റൊ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യും നേ​രി​ടാ​ത്ത പ്ര​ശ്ന​ക്കു​രു​ക്കി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി. മി​ക്ക സ​ന്യാ​സി​മാ​രും അ​മ്മ​യു​ടെ പേ​ര് ജാ​ന​കി എ​ന്ന് എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മി​ൽ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ടെ കാ​ര​ണം.

    ശ്രീ​രാ​മ​ന്‍റെ പ​ത്നി സീ​ത​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു പേ​രാ​ണ് ജാ​ന​കി. ലൗ​കി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ആ​ത്മീ​യ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന സ​ന്യാ​സി​മാ​ർ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം കി​ട്ടാ​തെ വ​രു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യെ അ​ല​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    വാ​ര​ണാ​സി, അ​യോ​ധ്യ, മ​ഥു​ര, വൃ​ന്ദാ​വ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ക്ഷേ​ത്ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ന​വ​ധി​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​മ്മ​യു​ടെ പേ​രി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സ​ന്യാ​സി​മാ​ർ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​വ്ര​ശ്ര​മം. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ടു​ന്ന സ​ന്യാ​സി​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം അ​യോ​ധ്യ​യി​ൽ മാ​ത്രം 16,000 ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. അ​യോ​ധ്യ​യി​ൽ മു​ൻ ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​യും വി.​എ​ച്ച്.​പി നേ​താ​വു​മാ​യ റാം ​വി​ലാ​സ് വേ​ദാ​ന്തി​യും ഫോ​മി​ൽ അ​മ്മ​യു​ടെ പേ​ര് ജാ​ന​കി എ​ന്നാ​ണ് പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മി​ക്ക സ​ന്യാ​സി​മാ​രും ആ ​പേ​ര് ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റ് ചി​ല​ർ ശ്രീ​രാ​മ​ന്‍റെ അ​മ്മ​യാ​യ കൗ​സ​ല്യ​യു​ടെ പേ​രും ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. പേ​രി​ന്‍റെ കോ​ളം ശൂ​ന്യ​മാ​യി വി​ട​രു​തെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി അ​വ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​ന്യാ​സി​മാ​രും സാ​ധു​മാ​രും പി​താ​വി​ന്‍റെ പേ​രി​ന്‍റെ കോ​ള​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മീ​യ ഗു​രു​വി​ന്‍റെ പേ​രാ​ണ് ന​ൽ​കാ​റു​ള്ള​ത്. കു​ടും​ബ​ജീ​വി​ത​വും ലൗ​കി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ഗു​രു​വി​ന്‍റെ പേ​ര് പി​താ​വി​ന്‍റെ പേ​രാ​യി കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​വ​ർ, മാ​താ​വി​ന്‍റെ പേ​ര് പൂ​രി​പ്പി​ക്കാ​തെ ശൂ​ന്യ​മാ​യി വി​ടാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മി​ൽ പി​താ​വി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ല, മാ​താ​വി​ന്‍റെ പേ​ര് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ന​ൽ​ക​ണം.

    അ​മ്മ​യു​ടെ പേ​ര് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫോ​മി​ൽ ചേ​ർ​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ നി​ര​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​താ​യി അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് ആ​ശ​ങ്ക പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​ത് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ദോ​ഷം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ട്. 16,000 സ​ന്യാ​സി​മാ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന അ​യോ​ധ്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫൈ​സാ​ബാ​ദ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഈ ​ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക് കാ​ര​ണം.

