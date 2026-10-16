അമരീന്ദർ സിങ് കോൺഗ്രസിലേക്ക്?; രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ്

അമരീന്ദർ സിങ് കോൺഗ്രസിലേക്ക്?; രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമോ എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ നിർണായക പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസിന്റെ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ 'എന്തും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്' (കുച്ച് ഭീ ഹോ സക്താ ഹെ) എന്നാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് മറുപടി നൽകിയത്. ബി.ജെ.പി നേതൃത്വവുമായി അമരീന്ദർ സിങ് ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൈലറ്റിന്റെ പ്രസ്താവന ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തനിക്ക് അമരീന്ദർ സിംഗുമായി വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പമുണ്ടെന്നും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൈലറ്റ് അനുസ്മരിച്ചു. ഉന്നതമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള നേതാവാണ് അമരീന്ദർ സിങ്ങെന്നും പഞ്ചാബിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം മികച്ച സേവനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചതെന്നും പൈലറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാർട്ടി വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ താൻ അമരീന്ദർ സിങ്ങുമായി വ്യക്തിപരമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് വ്യക്തമാക്കി:
"രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം. ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ വലിയ പദവികൾ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കറിയില്ല; അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് കാലം തെളിയിക്കും."
— സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു.
പഞ്ചാബിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ബി.ജെ.പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തന്റെ അഭിപ്രായം തേടുന്നില്ലെന്നും താൻ ഇപ്പോൾ "പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ്" കടന്നുപോകുന്നതെന്നും അമരീന്ദർ സിങ് കഴിഞ്ഞ മാസം പരസ്യമായി അമർഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബി.ജെ.പി വിടാൻ തൽക്കാലം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ വിശദീകരണം.
തുടക്കമിട്ടത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രതികരണം
ആഗസ്റ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ 'ആസ്ക് മി എനിതിംഗ്' സെഷനിൽ ബി.ജെ.പിയിലെ തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നൽകിയ മറുപടിയാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗിന്റെ പേരായിരുന്നു രാഹുൽ അന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് മറുപടിയായി, ഗാന്ധി കുടുംബവുമായുള്ള തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം എക്കാലവും നിലനിൽക്കുമെന്നും എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധത ബി.ജെ.പിയോടാണെന്നും അമരീന്ദർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
2017-ൽ പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസിനെ വൻ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയായ അമരീന്ദർ സിങ്, പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് 2021-ലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പദവും കോൺഗ്രസ് അംഗത്വവും രാജിവെച്ചത്. തുടർന്ന് രൂപീകരിച്ച 'പഞ്ചാബ് ലോക് കോൺഗ്രസ്' 2022-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ബി.ജെ.പിയിൽ ലയിക്കുകയായിരുന്നു. അമരീന്ദറിന്റെ ഭാര്യ പ്രണീത് കൗർ, മകൻ രണീന്ദർ സിങ്, മകൾ ജയ് ഇന്ദർ കൗർ എന്നിവരും നിലവിൽ ബി.ജെ.പിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
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