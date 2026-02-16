Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    16 Feb 2026 10:47 PM IST
    Updated On
    16 Feb 2026 10:47 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​നം: 14ന് നിലപാടറിയിക്കണം

    • മാ​ർ​ച്ച് 14ന​കം എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളും നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം
    • ഈ ​വി​ധി​പ്ര​കാ​രം 67 പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഹ​ര​ജി​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കും
    സുപ്രീംകോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ധി​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​തം​ഗ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ച് ഏ​പ്രി​ൽ ഏ​ഴു​മു​ത​ൽ 22 വ​രെ വി​ശ​ദ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കും. വാ​ദ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മാ​ർ​ച്ച് 14ന​കം എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളും നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ദ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി​സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഇ​തു​വ​രേ​ക്കും പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ സ്ത്രീ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളെ​ന്ന കാ​ര്യം സാ​ന്ദ​ർ​ഭി​ക​മാ​യി ബെ​ഞ്ചി​നെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ, പു​തി​യ നി​ല​പാ​ട് അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം സ്ത്രീ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നെ​തി​രാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ബെ​ഞ്ചി​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല കേ​സ് സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കെ. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ർ അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി

    യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ധി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വാ​ദ​ത്തി​ന് ഏ​പ്രി​ൽ ഏ​ഴു​മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ​യും യു​വ​തീ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വി​ധി​യെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഹ​ര​ജി​ക​ളെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വാ​ദ​ത്തി​ന് ഏ​പ്രി​ൽ 14 മു​ത​ൽ 16 വ​രെ​യും സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ത​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ സിം​ഗി​നെ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ നോ​ഡ​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. ഏ​പ്രി​ൽ 21ാടെ ​അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​യു​ടെ വാ​ദ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​റു​പ​ടി സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ഏ​പ്രി​ൽ 22ന് ​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ധി​പ​റ​യാ​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കും. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന മ​ല​യാ​ളി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കെ. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​റി​നെ കേ​സി​ൽ അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​യാ​യി അ​ഡ്വ. ശി​വം സി​ങ്ങി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​യാ​യും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​യ​മി​ച്ചു.

    ഏ​​ഴ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി നേ​ര​ത്തെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ണ​യി​ച്ച എ​ഴ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​ക​ളു​െ​ട പ​ള്ളി പ്ര​വേ​ശ​വും ബോ​റ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ പെ​ൺ​ചേ​ലാ​ക​ർ​മ​വും അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഷ​യം ഒ​ന്നി​ച്ചു​പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം എ​ന്ന് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ, പ​ഴ​യ ഒ​മ്പ​തം​ഗ ബെ​ഞ്ചി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ബാ​ക്കി താ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും കോ​വി​ഡ് കാ​ര​ണ​മാ​ണ് നേ​ര​ത്തെ വാ​ദം​കേ​ൾ​ക്ക​ൽ മു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മ്പ​തം​ഗ ബെ​ഞ്ചി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കും.

