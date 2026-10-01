രൂപയ്ക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഇരട്ടപ്രഹരം; എണ്ണവിലയും യു.എസ് താരിഫും വെല്ലുവിളിയെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം

രൂപയ്ക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഇരട്ടപ്രഹരം; എണ്ണവിലയും യു.എസ് താരിഫും വെല്ലുവിളിയെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യയിൽ നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ 100 ശതമാനം വരെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്താൻ യു.എസ് പ്രസിഡന്റിന് അധികാരം നൽകുന്ന 'ഗ്രഹാം ബിൽ' അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് പാസാക്കുകയും പ്രസിഡന്റിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം പുകയുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ എണ്ണവില വർദ്ധനവ്, ഉയർന്ന ആഗോള ബോണ്ട് യീൽഡ്, ആഗോള രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അമേരിക്കൻ നയങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ആഗോള സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നിയമനിർമാണം വന്നിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുത്തനെ ഉയർന്നു. വിദേശ ബോണ്ട് യീൽഡുകൾ കുതിച്ചുയർന്നപ്പോൾ ആനുപാതികമായി ഇന്ത്യൻ ബോണ്ട് യീൽഡിൽ കുറഞ്ഞ വർദ്ധനവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് കുറഞ്ഞ റിസ്ക് പ്രീമിയത്തിന് കാരണമാവുകയും ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിന്മേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ആഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരക്ക് ഇറക്കുമതി ബിൽ കുതിച്ചുയരാൻ പ്രധാന കാരണമായത് ക്രൂഡ് ഓയിലും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാണ്. ആഗസ്റ്റിൽ ഇന്ധന-ഊർജ പണപ്പെരുപ്പം 23 ശതമാനത്തോളവും, ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം-പ്രകൃതിവാതക പണപ്പെരുപ്പം 34 ശതമാനത്തോളവും ഉയർന്നത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും ആശങ്ക പടർത്തുന്നു.
എ.ഐ കുതിപ്പും നിക്ഷേപ വെല്ലുവിളികളും
വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിർമാണ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആഗോള സപ്ലൈ ചെയിനുകൾ വലിയ തോതിൽ ആയുധവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മേഖലയിലെ ആഗോള കുതിപ്പാണ്.
എ.ഐ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കാര്യമായ തകർച്ച നേരിട്ടിട്ടില്ലെന്നും, ആഗോള മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങളെ അതിർത്തികൾ കടത്തിവിടുന്നത് ഇപ്പോഴും എ.ഐ രംഗമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആഗോള എ.ഐ വിപ്ലവത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു 'ഇന്ത്യൻ ആംഗിൾ' ഇതുവരെ രൂപപ്പെടാത്തതും, യു.എസ് വ്യാപാര തർക്കങ്ങളും താരിഫ് ഭീഷണികളും കാരണം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യം ഇപ്പോഴും തികച്ചും ജാഗ്രതയോടെയുള്ളതാണെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തുന്നു. എങ്കിലും മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഫോറെക്സ് കരുത്തും മികച്ച കയറ്റുമതിയും
ആഗോള പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ സുരക്ഷാ കവചമൊരുക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 18-ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ കരുതൽ ശേഖരം 765.9 ബില്യൺ ഡോളർ എന്ന റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിലാണ്.
അതിനൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ വ്യാപാര പ്രകടനം കരുത്തുറ്റതായി തുടരുന്നുവെന്നതും ആശ്വാസകരമാണ്. ആഗസ്റ്റിൽ മൊത്തം കയറ്റുമതി 25.4 ശതമാനം വാർഷിക വളർച്ചയോടെ 82.7 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. ഇറക്കുമതി 18.8 ശതമാനം വർധിച്ച് 92.1 ബില്യൺ ഡോളറായതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം വ്യാപാരക്കമ്മി 11.6 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 9.4 ബില്യൺ ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. ചരക്ക് കയറ്റുമതി 43.8 ബില്യൺ ഡോളറായും സേവന കയറ്റുമതി 38.9 ബില്യൺ ഡോളറായും വർദ്ധിച്ചു. സേവന മേഖലയിലെ 17.5 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ മിച്ചം ചരക്ക് വ്യാപാരക്കമ്മിയുടെ 65 ശതമാനവും നികത്താൻ സഹായിച്ചു. കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള വളർച്ചാനിരക്ക് അനായാസമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ലെന്നും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികളെ കരുതലോടെ നേരിടേണ്ടതുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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