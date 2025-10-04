Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    date_range 4 Oct 2025 9:40 PM IST
    date_range 4 Oct 2025 9:40 PM IST

    റഷ്യ-പാകിസ്താൻ സൈനിക കരാർ; മോദിയുടെ നയതന്ത്രപരാജയമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

    Russia,Pakistan,Military Deal,India,Modi,Diplomatic Failure, റഷ്യ,പാകിസ്താൻ, ജയറാം രമേശ്, നരേന്ദ്ര മോദി
    camera_altജയറാം രമേശ്

    ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യ പാകിസ്‍താന് ജെഎഫ്-17 യുദ്ധവിമാന എൻജിനുകൾ വിതരണം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോദി സർക്കാറിൽനിന്ന് കോൺഗ്രസ് മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നയതന്ത്രത്തിന്റെ പരാജയമാണിതെന്ന് ജയറാം രമേശ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ അപ്പീലുകൾ വകവെതെ കരാറിലെ പുരോഗതി ആശങ്കാജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടും പാകിസ്താന് സൈനിക സഹായം തുടരുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    റഷ്യയും പാകിസ്‍താനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക കരാറിനെച്ചൊല്ലി ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ ചൂട് രൂക്ഷമായി. ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ശനിയാഴ്ച മോദി സർക്കാറിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിയായിരുന്ന റഷ്യ ഇപ്പോൾ പാകിസ്താന് സൈനിക സഹായം നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പാർട്ടി ചോദിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നയതന്ത്ര പരാജയമായാണ് കോൺഗ്രസ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

    ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യർഥനകൾ അവഗണിച്ച റഷ്യ, ചൈനീസ് നിർമിത JF-17 യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നൂതന RD-93MA എൻജിൻ പാകിസ്താന് നൽകുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ച അതേ വിമാനങ്ങളാണിവയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ജൂണിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കറിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കരാർ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽനിന്ന് എസ്-400 മിസൈൽ സംവിധാനം വാങ്ങുകയും സു-57 സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾക്കായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, റഷ്യ പാകിസ്താന് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നയതന്ത്രം പരിപാടികളിലും ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളിലും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അവ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നേട്ടവും നൽകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    പാകിസ്താനെ നയതന്ത്രപരമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും രമേശ് ആരോപിച്ചു. അടുത്തിടെ വർഗീയ പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയ പാകിസ്താൻ ആർമി ചീഫ് അസിം മുനീറിന് ട്രംപിനെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റഷ്യ അദ്ദേഹത്തിന് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈനയും പാകിസ്താന് പിന്നിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായ റഷ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്നും ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദിയെന്നും വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    TAGS:Narendra ModiJairam RameshS Jaishankar
