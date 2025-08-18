Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    18 Aug 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    18 Aug 2025 10:49 PM IST

    ആർ.എസ്.എസിന്റെ സ്വന്തം സി.പി.ആർ; ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് ബി.​ജെ.​പി

    ആർ.എസ്.എസിന്റെ സ്വന്തം സി.പി.ആർ; ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് ബി.​ജെ.​പി
    എൻഡിഎയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി സി.പി രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ

    ചെ​ന്നൈ: രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വാ​യ ച​ന്ദ്ര​പു​രം പൊ​ന്നു​സാ​മി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്ന ‘സി.​പി.​ആ​ർ’. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​യ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം ത​മി​ഴ​ക ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് നേ​ട്ട​മാ​യി. ജ​ഗ്ദീ​പ് ധ​ൻ​ഖ​ർ ​രാ​ജി​വെ​ച്ച ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്കാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ നേ​തൃ​ത്വം സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്നാ​ലും ക​ക്ഷി​നി​ല​യ​നു​സ​രി​ച്ച് 68കാ​ര​നാ​യ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യാ​വു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യാ​വും ഇ​ദ്ദേ​ഹം. ഡോ.​എ​സ്. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നും ആ​ർ. വെ​ങ്ക​ട്ട​രാ​മ​നു​മാ​ണ് മു​ൻ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​മാ​ർ. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എം. ​വെ​ങ്ക​യ്യ​നാ​യി​ഡു (ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്)വി​നു​ശേ​ഷം ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി.

    1957 ഒ​ക്ടോ. 20ന് ​തി​രു​പ്പൂ​രി​ൽ സി.​കെ. പൊ​ന്നു​സാ​മി​യു​ടെ​യും കെ. ​ജാ​ന​കി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി ജ​നി​ച്ച രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ 16ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. താ​മ​സി​യാ​തെ ജ​ന​സം​ഘ​ം സം​സ്ഥാ​ന നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി​യം​ഗ​മാ​യി. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്കെ​തി​രാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​തി​ഷേ​ധ സ​മ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ആ​ദ്യം ജ​ന​ത പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും പി​ന്നീ​ട്, ബി.​ജെ.​പി​യി​ലും സ​ജീ​വാം​ഗ​മാ​യി. ’96ൽ ​ബി.​ജെ.​പി ത​മി​ഴ്നാ​ട് ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ സ്ഫോ​ട​ന പ​ര​മ്പ​ര​ക്കു​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന 1998ലെ​യും 1999ലെ​യും ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​യി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ വ​സ്ത്ര ക​യ​റ്റു​മ​തി വ്യാ​പാ​രിയാ​ണ്. 2004, 2014, 2019 ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. 2004 മു​ത​ൽ 2007 വ​രെ ത​മി​ഴ്നാ​ട് ബി.​ജെ.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. 2016ൽ ​ക​യ​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ.

    2020 മു​ത​ൽ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ം കേ​ര​ള ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ്ര​ഭാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു. 2023 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​യി. 2024 ജൂ​ലൈ 31ന് ​മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. തെ​ല​ങ്കാ​ന ആ​ക്ടി​ങ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ, പു​തു​ച്ചേ​രി ആ​ക്ടി​ങ് ല​ഫ്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​ദ​വി​ക​ളും വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ജ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഡോ.​എ​സ്. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നെ മ​ന​സ്സി​ൽ വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ക​നും അ​തേ പേ​രി​ട്ട​തെ​ന്ന് ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് മാ​താ​വ് ജാ​ന​കി​യ​മ്മാ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ഭാ​ര്യ: ആ​ർ. സു​മ​തി. മ​ക്ക​ൾ: ഹ​രി​ഷ​ഷ്ഠി, അ​ഭി​രാ​മി.

    സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നെ സ്വാഗതം ചെയ്ത്​ ഉദ്ധവ്​ പക്ഷം

    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നെ എ​ൻ.​ഡി.​എ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്ത് ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന. വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കാ​തെ ശാ​ന്ത​മാ​യി ക​ർ​ത്ത​വ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നെ​ന്നും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യാ​കു​ന്ന​ത് സ​ന്തോ​ഷ​മാ​ണെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി വ​ക്താ​വും രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ സ​ഞ്ജ​യ് റാ​വു​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ഖ്യ​മാ​യ ഇ​ൻ​ഡ്യ ബ്ലോ​ക്ക് എ​ടു​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രി​ക്കും ഉ​ദ്ധ​വ് പ​ക്ഷ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക്, ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ വാ​ക്കു​കൊ​ടു​ത്ത​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​തേ​സ​മ​യം ജ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള അം​ഗ​ബ​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് നി​ൽ​ക്കാ​തെ വോ​ട്ടു ക​വ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ​ദ​വി​യി​ൽ മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഉ​ദ്ധ​വി​ന്റെ പൊ​തു​ന​യ​മെ​ന്നും റാ​വു​ത്ത്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: എ​ൻ‌.​ഡി‌.​എ​യു​ടെ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​വ​ർ​ണ​റു​മാ​യ സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. എ​ൻ‌.​ഡി.‌​എ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ എത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ളെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ടു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20ന് ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി​യേ​ക്കും. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ൻ‌.​ഡി.‌​എ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കും. സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി മോ​ദി എ​ക്‌​സി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    അതിനിടെ, എ​ൻ‌.​ഡി‌.​എ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന് തെ​ലു​ഗു​ദേ​ശം പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വാ​യ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ടി.​ഡി.​പി നേ​താ​വും ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എ​ൻ. ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു നാ​യി​ഡു പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ന്ധ്ര ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​വ​ൻ ക​ല്യാ​ണും പി​ന്തു​ണ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും അ​റി​യി​ച്ചു.

