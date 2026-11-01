ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കണ്ടാൽ പാന്റ് നനഞ്ഞിരുന്ന ആർഎസ്എസുകാർ ഇന്ന് രാജ്യസ്നേഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു, അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കണം -തേജസ്വി യാദവ്

ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കണ്ടാൽ പാന്റ് നനഞ്ഞിരുന്ന ആർഎസ്എസുകാർ ഇന്ന് രാജ്യസ്നേഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു, അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കണം -തേജസ്വി യാദവ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ യാതൊരു ത്യാഗവും സംഭാവനയും ചെയ്യാത്ത ആർ.എസ്.എസുകാർ ഇപ്പോൾ ആര് വോട്ട് ചെയ്യണം ആര് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെന്ന് ആർ.ജെ.ഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. ഇൻഡ്യ സഖ്യം സംഘടിപ്പിച്ച ദില്ലി ചലോ മാർച്ചിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘ശകുനിമാർ’ തെറ്റായ കളികൾ കളിക്കുമ്പോൾ മഹാഭാരത യുദ്ധം നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ വിചാരണ ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
‘രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ യാതൊരു ത്യാഗവും സംഭാവനയും ചെയ്യാത്തവരാണ് ആർ.എസ്.എസുകാർ. ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കാണുമ്പോൾ പാന്റ് നനഞ്ഞുപോയിരുന്ന അവർ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. ആര് വോട്ട് ചെയ്യണം ആര് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഇവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. ജനാധിപത്യത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായ കാര്യം സർവാധിപത്യമല്ല, മറിച്ച് സർക്കാരിന്റെ പാവകളായി മാറിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് നീതി നടപ്പാക്കുകയല്ല, തീരുമാനങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് രാജ്യം കാണുന്നുണ്ട്.
മോദിജി, ഇന്ന് താങ്കൾ രാജ്യത്തിനും താങ്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്യാനുവിനും ഇടയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തൂ. ഗ്യാനുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ? താങ്കൾ ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഈ രാംലീല മൈതാനത്തുനിന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്.
ഈ പോരാട്ടം രാജ്യത്തെ വോട്ടർമാരും രാജ്യത്തെ ചതിക്കുന്നവരും തമ്മിലാണ്. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെ മണ്ണടിയാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഈ രാംലീല മൈതാനത്ത് നിന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് നമ്മൾ മടങ്ങണം. ഞങ്ങൾ ബിഹാറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ബിഹാർ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവാണ്. ബിഹാറിലാണ് ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിന് രൂപം നൽകിയത്. ബിഹാറികളായ ഞങ്ങൾ ഇവരെ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കും. വരാനിരിക്കുന്നത് യുപി തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുനിന്ന് ബിജെപിയെ ഓടിക്കണം’ -തേജസ്വി പറഞ്ഞു.
ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയും രാജ്യസഭാ എം.പിയുമായ സോണിയ ഗാന്ധി, സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി, മമത ബാനർജി, അഖിലേഷ് യാദവ്, തേജസ്വി യാദവ്, ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ല, മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി, സഞ്ജയ് റാവത്ത്, സുപ്രിയ സുലെ, മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ വി.ഡി. സതീശൻ, രേവന്ത് റെഡ്ഡി, ഡി.കെ. ശിവകുമാർ, കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്, എം.പിമാരായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, എ.എ. റഹീം അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും റാലിയിൽ അണിനിരന്നു.
ബംഗാളിൽ ബിജെപി വോട്ട് കൊള്ള നടത്തിയാണ് വിജയിച്ചതെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു. ബംഗാളിലേതുപോലെ രാജ്യത്ത് വോട്ടു കൊള്ള നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മമത പറഞ്ഞു.
രാമക്ഷേത്രം കൊള്ളയടിച്ച ബിജെപി ഇനി അധികാരത്തിൽ എത്തില്ലെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. രാംലീല മൈതാനം പുതിയ ഇതിഹാസം രചിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.