    date_range 1 Oct 2025 2:44 PM IST
    date_range 1 Oct 2025 2:44 PM IST

    സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലടക്കം നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകി; 100ാം വാർഷികാഘോഷ ദിനത്തിൽ ആർ.എസ്.എസിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

    PM Modi
    നരേന്ദ്രമോദി

    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: 100ാം വാർഷികാഘോഷ ദിനത്തിൽ ആർ.എസ്.എസിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലടക്കം ആർ.എസ്.എസിന്റെ സംഭാവനകൾ നിർണായകമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ആർ.എസ്.എസ് ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു മുഖ്യാതിഥി.

    രാഷ്ട്രത്തിന് ആർ.എസ്.എസിന്റെ സംഭാവനകൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സ്മാരക തപാൽ സ്റ്റാമ്പും നാണയവും പ്രധാനമന്ത്രി പുറത്തിറക്കി. 100 രൂപയുടെ ഒരു വശത്ത് ദേശീയ ചിഹ്നവും മറുവശത്ത് 'വരദ മുദ്ര'യിൽ സിംഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാരതമാതാവിന്റെ ചിത്രവും സ്വയംസേവകർ അവരുടെ മുന്നിൽ കുമ്പിടുന്ന ചിത്രവും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്മാരക നാണയവും തപാൽ സ്റ്റാമ്പും പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഭാരതമാതാവിന്റെ ചിത്രം കറൻസിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

    ആർ.എസ്.എസിന്റെ 100 വർഷത്തെ മഹത്തായ യാത്ര ത്യാഗത്തിന്റെയും നിസ്വാർഥ സേവനത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രനിർമാണത്തിന്റെയും അച്ചടക്കത്തിന്റെയും അസാധാരണ ഉദാഹരണമാണ്. സംഘടനയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ അഭിമാനം തോന്നുന്നുവെന്നും സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ മോദി പറഞ്ഞു.

    ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും 'ഏക ഇന്ത്യ, മഹത്തായ ഇന്ത്യ' എന്ന വിശ്വാസത്തിലുമാണ് ആർ‌.എസ്‌.എസ് വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രനിർമാണത്തിൽ സംഘടന അസാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിച്ചു. ഏറെ പ്രചോദനാത്മകമായ യാത്രയാണ് സംഘടനയുടേത്. നൂറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ആർ.എസ്.എസ് സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ രാജ്യം അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ഈ അടിമത്തം നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെയും വല്ലാതെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ നാഗരികത സ്വത്വ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും ആർ‌.എസ്‌.എസ് ശക്തമായി നിലകൊണ്ടുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    1925ൽ നാഗ്പൂരിൽ ഡോ. കേശവ് ബലിറാം ഹെഡ്‌ഗേവാർ ആണ് ആർ.എസ്.എസ് സ്ഥാപിച്ചത്.

