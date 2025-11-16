Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:15 PM IST

    പഞ്ചാബിൽ ആർ.എസ്.എസ് നേതാവിന്റെ മകനെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു

    RSS leader’s son shot dead
    ഫി​റോ​സ്പു​ർ: പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ ഫി​റോ​സ്പു​രി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വ് ബ​ൽ​ദേ​വ് രാ​ജ് അ​റോ​റ​യു​ടെ മ​ക​ൻ ന​വീ​ൻ അ​റോ​റ​യെ (32) ബൈ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ അ​ജ്ഞാ​ത​ർ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പി​താ​വി​ന്റെ ക​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത്. ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​രി​ച്ചു.

    സ​മീ​പ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത് ര​ണ്ടു​പേ​ർ ബൈ​ക്കി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന നി​ല ത​ക​ർ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണി​തെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ൽ​റാം ഝ​ക്ക​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

