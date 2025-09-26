Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    26 Sept 2025 11:47 PM IST
    Updated On
    26 Sept 2025 11:47 PM IST

    ഡൽഹി കേരള എജുക്കേഷൻ ​​സൊസൈറ്റിയിൽ ആർ.എസ്.എസ് - സി.പി.എം ധാരണക്ക് ചർച്ച

    ഡൽഹി കേരള എജുക്കേഷൻ ​​സൊസൈറ്റിയിൽ ആർ.എസ്.എസ് - സി.പി.എം ധാരണക്ക് ചർച്ച
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ നാ​ല് കേ​ര​ള സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള കേ​ര​ള എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി ഡ​ൽ​ഹി സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ ഭി​ന്ന​ത.

    ര​ണ്ട് പാ​ന​ലു​ക​ളാ​യി ഇ​റ​ങ്ങാ​നി​രു​ന്ന സി.​പി.​എം, ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ മ​ത്സ​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം സി.​പി.​എം ഡ​ൽ​ഹി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ 2025-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​നേ​ജ്മെൻറ് ക​മ്മ​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജ​ന​സം​സ്കൃ​തി​യു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് എ​തി​ർ​പ​ക്ഷ​ത്തു​ള്ള ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​മൊ​ഴി​വാ​ക്കി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പ​ത്രി​ക​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഡ​ൽ​ഹി കോ​ട​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്ത​തി​നാ​ൽ അ​തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

