അഞ്ച് കോടിയുടെ വ്യാജമരുന്ന് പിടികൂടി; വ്യാജന് ബഹുരാഷ്ട്ര ലേബൽ ഒട്ടിച്ച് ഐ.സി.യുകളിലും വിതരണം; 20,000 രൂപയുടെ മരുന്നിന് വെറും 5000 രൂപ

അഞ്ച് കോടിയുടെ വ്യാജമരുന്ന് പിടികൂടി; വ്യാജന് ബഹുരാഷ്ട്ര ലേബൽ ഒട്ടിച്ച് ഐ.സി.യുകളിലും വിതരണം; 20,000 രൂപയുടെ മരുന്നിന് വെറും 5000 രൂപtext_fields
ബംഗളൂരു: വ്യാജ മരുന്നുകൾ മൾട്ടിനാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളുടെ ലേബലുകൾ പതിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന റാക്കറ്റ് വിജയനഗര ജില്ലയിൽ കണ്ടെത്തി. അഞ്ച് കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി യു.ടി. ഖാദർ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഭുദേവ് എന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാമനഗര പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആർ.ശ്രീനിവാസ് ഗൗഡക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. അന്തർസംസ്ഥാന അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട മന്ത്രി, രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാജ മരുന്ന് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബീറ്റ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അധികൃതരെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് റാക്കറ്റ് പുറത്തുവന്നത്. വിവരമറിഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിലെയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ, മയക്കുമരുന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കമ്മീഷണറേറ്റിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബിഡദിയിലെ ഒരു ഫാംഹൗസിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി. അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വ്യാജ മരുന്നുകൾ വീണ്ടും പാക്ക് ചെയ്ത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്കും ആശുപത്രികളിലേക്കും വിതരണം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി.
തെലങ്കാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാജ മരുന്ന് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖാദർ പറഞ്ഞു.
പ്രതികൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വ്യാജ മരുന്നുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ആശുപത്രികളിലേക്കും മെഡിക്കൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുരാഷ്ട്ര മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ പേരുകളും ലേബലുകളും ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ലേബൽ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്.
‘ഐസിയുവുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാബ്ലെറ്റുകൾ പോലും വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ച് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലേബൽ ചെയ്യുന്നു. ഒരു കുത്തിവെപ്പിന് 20,000 രൂപ വിലയുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ അത് ആശുപത്രികൾക്ക് 5,000 മുതൽ 6,000 രൂപ വരെ വിലക്ക് നൽകുന്നു’- കർണാടകക്ക് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ് റാക്കറ്റിന്റെ കണ്ണികളെന്ന് ഖാദർ പറഞ്ഞു.
മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ലൈസൻസില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി. വ്യാജ മരുന്നുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച ലേബലുകളും സ്റ്റിക്കറുകളും പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിച്ചതാണോ അതോ മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണോ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
“പ്രതികൾ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ലേബലുകളും സ്റ്റിക്കറുകളും വാങ്ങി വ്യാജ മരുന്നുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു” -ഖാദർ പറഞ്ഞു. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും സംഭരണം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, റീപാക്കേജിംഗ്, ആശുപത്രികളിലേക്കും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലേക്കും വിതരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന റാക്കറ്റിന് നിരവധി തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇടനിലക്കാരെയും വ്യാജ മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ആശുപത്രികളെയും ഔട്ട്ലെറ്റുകളെയും തിരിച്ചറിയാൻ അധികൃതർ അന്വേഷണം തുടങ്ങി.
പ്രധാന പ്രതിയായ പ്രശാന്ത് ദുബായ് ആസ്ഥാനമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. തേജസ് എന്നയാളാണ് സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഖാദർ പറഞ്ഞു. മുഴുവൻ വിതരണ ശൃംഖലയും കണ്ടെത്താനായി അറസ്റ്റിലായ പ്രഭുദേവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന് പുറത്തും കണ്ണികളുള്ളതിനാൽ കേസ് കർണാടകയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏകോപിപ്പിച്ച അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘ഞാൻ ഇതിനകം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുമായും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായും സംസാരിച്ചു. വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ ആരോഗ്യ, ആഭ്യന്തര വകുപ്പുകൾ സംയുക്ത സംഘം രൂപവത്കരിക്കണം’ - ഖാദർ പറഞ്ഞു.
കർണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയുമായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അന്തർസംസ്ഥാന, അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപവത്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വ്യാജ മരുന്നുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്, ആരാണ് ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പിന്തുണ നൽകിയത്, മരുന്നുകൾ കർണാടകയിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്, ആരാണ് ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചത്, ഏതൊക്കെ ആശുപത്രികളും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളുമാണ് വാങ്ങിയത് എന്നിവയെല്ലാം അധികാരികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഖാദർ പറഞ്ഞു.
അസാധാരണമാംവിധം കുറഞ്ഞ വിലക്ക് മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധന നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 12 ലക്ഷത്തിലധികം മരുന്നുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡാറ്റാബേസ് ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിനുണ്ടെന്നും വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വ്യാജ മരുന്നുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിരോധിക്കുന്നത് അധികാരികൾ പതിവായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. റെയ്ഡ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രശംസിച്ച ഖാദർ, റാക്കറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register