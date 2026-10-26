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    500 കോടി കൈമാറിയ വിവാദം; ഇ.ഡി അന്വേഷണത്തിന് അമിത് ഷാക്ക് സഞ്ജയ് റാവത്തിന്റെ കത്ത്

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    Amit Shah
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    അമിത് ഷാ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​റാ​ത്ത സം​വ​ര​ണ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ നേ​താ​വ് മ​നോ​ജ് ജ​രാം​ഗെ പാ​ട്ടീ​ൽ 500 കോ​ടി രൂ​പ സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ശി​വ​സേ​നാ ഉ​ദ്ധ​വ് വി​ഭാ​ഗം ​നേ​താ​വ് സ​ഞ്ജ​യ് റാ​വ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ചു. എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റും (ഇ.​ഡി) മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​മാ​യ റാ​വ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം.

    ‘‘500 കോ​ടി രൂ​പ ആ​ർ​ക്കാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്? അ​ത് ജ​രാം​ഗെ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​വി​ടേ​ക്ക് പോ​യി? പ​ണം എ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ് വ​ന്ന​ത്?” തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​ഞ്ജ​യ് റാ​വ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത് ഇ.​ഡി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന പി.​എം.​എ​ൽ.​എ (അ​ന​ധി​കൃ​​ത പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മം) കേ​സി​ന്റെ ക്ലാ​സി​ക് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച മ​നോ​ജ് ജ​രാം​ഗെ പാ​ട്ടീ​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു​വെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന ഓ​ഡി​യോ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഏ​ക്നാ​ഥ് ഷി​ൻ​ഡെ​യു​ടെ മ​ക​നും ലോ​ക്സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ ശ്രീ​കാ​ന്ത് ഷി​ൻ​ഡെ മു​ഖേ​ന ജ​രാം​ഗെ പാ​ട്ടീ​ലി​ന് 500 കോ​ടി രൂ​പ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, ഏ​ക്നാ​ഥ് ഷി​ൻ​ഡെ​യും ശ്രീ​കാ​ന്ത് ഷി​ൻ​ഡെ​യും ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. താ​ൻ യാ​തൊ​രു പ​ണ​വും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മ​നോ​ജ് ജ​രാം​ഗെ പാ​ട്ടീ​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​റാ​ത്ത പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തെ​യും സ്വ​ന്തം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    അ​മി​ത് ഷാ​ക്ക​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ, 2021ൽ ​തെ​ളി​വു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ.​ഡി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും, ഇ​പ്പോ​ൾ ഓ​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഓ​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പ് നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​യാ​ണെ​ന്നും, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ജ​ണ്ട​ക്ക് സ​ഹാ​യം ചെ​യ്യാ​നും മ​ഹാ​യു​തി സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഭി​ന്ന​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ശ്ര​മ​മെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി ആ​രോ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ ഒ​രു എം.​എ​ൽ.​സി​യാ​ണ് ഓ​ഡി​യോ ചോ​ർ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണ് വി​വാ​ദ​മെ​ന്നും സ​ഞ്ജ​യ് റാ​വ​ത്ത് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Rs 500 Crore Row: Sanjay Raut Writes to Amit Shah Demanding ED Probe
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