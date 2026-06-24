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    India
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 10:19 AM IST

    3,500 കോടിയുടെ പണമിടപാട്, കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളില്ല; രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ടിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആറ് വർഷം മുമ്പേ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടത്!

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    ram mandir
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    അയോധ്യ: രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി ലഭിച്ച 3,500 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സംഭാവനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭാവനയായി ലഭിച്ച വലിയ തുക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കൃത്യമായ പ്രവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങളോ സുതാര്യമായ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് 2020ൽ നടത്തിയ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ അവഗണിച്ചതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായതെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. ക്ഷേത്ര നിർമാണ ഫണ്ടിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

    ക്ഷേത്ര നിർമാണ ഫണ്ടിലെ പണമിടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉയർന്നിരുന്നുവെന്നാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭക്തരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം, അത് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം, കണക്കുകൾ എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നതിലൊന്നും വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

    വലിയൊരു തുക പണമായി സ്വീകരിച്ചത് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ വലിയ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് ഫണ്ട് വകമാറ്റുന്നതിനും ക്രമക്കേടുകൾക്കും വഴിതുറന്നതായി ആരോപണമുയർന്നു. ഇത്രയും വലിയ തുക കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോ ഓഡിറ്റിങ് പ്രോട്ടോക്കോളുകളോ അയോധ്യയിലെ ട്രസ്റ്റ് പിന്തുടർന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ചെലവഴിക്കുന്നതിലും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

    ക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിന് ലഭിച്ച പണവും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം ട്രസ്റ്റിനെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് ഓഡിറ്റ് ഫേം നിർദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിലവിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. സംഭാവനകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ വ്യാപകമായതോടെ ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോട് പ്രതികരണം തേടിയെങ്കിലും ഇതുവരെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

    രാമക്ഷേത്രം പോലൊരു ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനത്തിന് ലഭിച്ച ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിച്ച ഈ അലംഭാവം പിന്നീട് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിതെളിച്ചത്. 2020ലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചത് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയെന്നാണ് വിമർശകരുടെ വാദം.

    ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിൽ പിരിച്ച പണം അർഹമായ രീതിയിലല്ല വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കാട്ടി രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്.

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    TAGS:SITaudit reportRam Mandir Trustayodyafund irregularityram temple
    News Summary - Rs 3,500 crore in cash, no SOP: 2020 audit predicted Ram Mandir donation mess
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