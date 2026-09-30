Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ജനസംഖ്യാ വ്യതിയാന പഠനം മുസ്‍ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു; കേന്ദ്ര സമിതിക്കെതിരെ ഉവൈസി

    text_fields
    bookmark_border
    ജനസംഖ്യാ വ്യതിയാന പഠനം മുസ്‍ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു; കേന്ദ്ര സമിതിക്കെതിരെ ഉവൈസി
    cancel

    ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെന്ന പേരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ഉന്നതതല സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാകുന്നു. പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി തയ്യാറാക്കിയ ​ചോ​ദ്യാ​വ​ലി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെയാണ് പലകോണുകളിൽ നിന്ന് വിമർശനവും ഉയർന്നത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജ​ന​ന-​വാ​ഹ​ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​നം, ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​താ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് സ​മി​തി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജി​ല്ല തി​രി​ച്ചു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ളും ആ​ധാ​ർ, വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക വ​ർ​ധ​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ, സി​ഖു​കാ​ർ, ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ, മു​സ്‌​ലിം​ക​ൾ, പാ​ർ​സി​ക​ൾ, ബു​ദ്ധ​മ​ത​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​രം​തി​രി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

    മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റ തേടിയ കേന്ദ്ര സമിതിയുടെ നീക്കത്തിൽ ഐഎംഐഎം അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച എക്സിൽ കുറിച്ച പോസ്റ്റിലായിരുന്നു രാജ്യത്തെ മുസ്‍ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ നീക്കത്തിനെതിരെ ഉവൈസി രൂക്ഷവിമർശനമുന്നയിച്ചത്.

    മുസ്‍ലിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സർക്കാർ അത് അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തെ ജനന-വാഹന രജിസ്ട്രേഷനുകൾ, സ്കൂൾ പ്രവേശനം, ഭൂമി ഇടപാടുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകാനാണ് അമിത് ഷാ നിയോഗിച്ച ഈ ഉന്നതതല സമിതി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഉവൈസി അറിയിച്ചു. മുസ്‍ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അവരുടെ ശേഷിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി വിവരങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു സമിതിയെക്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഉവൈസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, ആധാർ, വോട്ടർ ഐഡി, റേഷൻ കാർഡ് രജിസ്ട്രേഷനുകളിലെ വിവരങ്ങൾ, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യാന്വേഷണ വിലയിരുത്തലുകൾ എന്നിവയും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയ് 26നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സമിതി രൂപവത്കരിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് പ്രകാശ് പ്രഭാകർ നാവ്ലേക്കറാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Owaisi Slams Central Population Panel
    Next Story
    X