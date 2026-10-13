ഇന്ത്യയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഇനി സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും; ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഋഷി സുനക്

ഇന്ത്യയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഇനി സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും; ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഋഷി സുനക്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്ര നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക്. അമേരിക്കയുടെയോ ചൈനയുടെയോ നിലപാടുകളോട് ഈ രാജ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും യോജിക്കണമെന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഗോള ശക്തിസമവാക്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും വർധിച്ചുവരുന്ന അനിശ്ചിതത്വവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ 15 വരെ നടക്കുന്ന ബ്ലൂംബെർഗ് ന്യൂ ഇക്കോണമി ഫോറം 2026ൽ 'ദി എൻഡ് ഓഫ് പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി' എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുനക്. ലോക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ദീർഘകാലം സ്വാധീനിച്ച ബഹുരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിലും നിയമാധിഷ്ഠിത അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമത്തിലും ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യങ്ങൾക്കും ആഗോള വിപണികൾക്കും മുന്നിൽ പുതിയ വെല്ലുവിളികളും അപകടസാധ്യതകളും ഉയരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ നടപടികൾ മാത്രമല്ല നിലവിലെ ആഗോള മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും, ലോകം നേരിടുന്ന വിശാലമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ട്രംപെന്നും സുനക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിയമാധിഷ്ഠിതമായ ബഹുരാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ വളർന്നതെന്നും എന്നാൽ ആഗോള ക്രമം ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ അനിശ്ചിതത്വം വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ആഗോള ശക്തിസമവാക്യങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ വളർച്ചക്കും സുനക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകി. സാമ്പത്തിക, സൈനിക, സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ അമേരിക്കക്ക് തുല്യമായ മത്സരശേഷിയുള്ള ശക്തിയായി ചൈന ഉയർന്നുവന്നത് ലോക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രധാന മാറ്റമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം വ്യാപാരത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും മാത്രമല്ല, പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകൾ എന്നിവയിലും ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ.
ഇന്ത്യയെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും സുനക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കയുടെയോ ചൈനയുടെയോ പക്ഷത്ത് നിലകൊള്ളുന്നതിനുപകരം, ഓരോ വിഷയത്തിലും സ്വന്തം ദേശീയ താൽപര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾ നിലപാടെടുക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനമെടുക്കൽ ശേഷി വർധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് ഈ മാറ്റത്തെ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തിയത്.
അതേസമയം, ലോകത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന സായുധ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുനക് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷമുള്ള ഏത് കാലയളവിനേക്കാളും കൂടുതൽ സായുധ സംഘർഷങ്ങൾ നിലവിൽ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലോ ഭരണകൂടങ്ങളും സായുധസംഘങ്ങളും തമ്മിലോ നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 61 സായുധ പോരാട്ടങ്ങൾ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാഹചര്യം അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ട്രംപിനെക്കുറിച്ച് പരിഹാസരൂപത്തിലുള്ള പരാമർശവും സുനക് നടത്തി. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന 61 സംഘർഷങ്ങളെ താൻ ആശങ്കയോടെ കാണുമ്പോൾ, ട്രംപ് അവയെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടാനുള്ള 61 അവസരങ്ങളായി കാണുന്നുണ്ടാകാമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം.
രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ, ദേശീയ സുരക്ഷ, സാങ്കേതിക ശേഷി എന്നിവ പരസ്പരം വേർതിരിക്കാനാകാത്തവിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സുനക് പറഞ്ഞു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റവും ദുർബലമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയെയും അത് ബാധിക്കാം. അതിനാൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്കൊപ്പം പ്രതിരോധശേഷിയും സാങ്കേതിക സ്വയംപര്യാപ്തതയും ഉറപ്പാക്കേണ്ട സാഹചര്യം രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
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