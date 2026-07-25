അധിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പിറവി, മോദിയെ വിറപ്പിച്ച പടയോട്ടം; അറിയാം 'പാറ്റകളുടെ' നാൾവഴികൾ

അധിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പിറവി, മോദിയെ വിറപ്പിച്ച പടയോട്ടം; അറിയാം 'പാറ്റകളുടെ' നാൾവഴികൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെച്ച വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം തിരയുന്നത് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (CJP) എന്ന വേറിട്ട പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും, ഈ വലിയ വീഴ്ചയ്ക്ക് കളമൊരുക്കിയ അവരുടെ 35 ദിവസം നീണ്ട തീയേറിയ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചുമുണ്ട്. രാജ്യം ഇന്നുവരെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തവിധം ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഭരണകൂടങ്ങളെ വിറപ്പിച്ച ജനകീയ സമരമായി ഇത് മാറിയത് തികച്ചും അവിശ്വസനീയമായ വേഗതയിലായിരുന്നു.
അധിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുത്ത പ്രസ്ഥാനം
2026 മെയ് 15-ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് വ്യാജ ബിരുദ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കളെ 'പാറ്റകൾ' എന്നും 'സമൂഹത്തിലെ പരാദങ്ങൾ' എന്നും ഉപമിച്ചതാണ് ഈ വലിയ തരംഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ബിന്ദു. ഈ പരാമർശം ഉണ്ടാക്കിയ മുറിവിൽ നിന്ന് മെയ് 16-ന് രൂപംകൊണ്ടതാണ് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'. ബോസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റർ ബിരുദം നേടുകയും മുൻപ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയും ചെയ്ത 30-കാരൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയാണ് ഈ വേറിട്ട ആശയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. "മടിയന്മാരുടെയും തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെയും ശബ്ദം" എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെ cockroachjantaparty.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കേവലം 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 40,000 ആളുകളാണ് ഇതിൽ അംഗങ്ങളായത്. വെറും 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 10 മില്യണിലധികം ഫോളോവേഴ്സിനെ നേടി രാജ്യത്തെ ഭരണകക്ഷിയായ ബി.ജെ.പിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജിനെപ്പോലും സി.ജെ.പി മറികടന്നു.
ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് തെരുവുകളിലേക്ക് പടർന്ന തീപ്പൊരി
കേവലം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മീമുകളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല ഈ മുന്നേറ്റം. രാജ്യത്ത് ബിരുദധാരികൾക്കിടയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 29.1 ശതമാനമായി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലും, ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയ NEET-UG പരീക്ഷാ ചോർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും യുവാക്കൾക്കിടയിൽ അണപൊട്ടിയ അമർഷമാണ് സി.ജെ.പി ഏറ്റെടുത്തത്. 'ഹാൻ മേൻ ഹൂൺ കോക്രോച്ച്' എന്ന ഇവരുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സോങ് അതിവേഗം വൈറലായി. ബിഹാർ, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യുവാക്കൾ പാറ്റകളുടെ വേഷം ധരിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങി മാലിന്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയും പ്ലക്കാർഡുകൾ ഏന്തിയും വേറിട്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് (ട്വിറ്റർ) അക്കൗണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തടഞ്ഞുവെങ്കിലും, 'കോക്രോച്ച് ഈസ് ബാക്ക്' എന്ന പേരിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി അവർ പ്രതിരോധം തുടരുകയാണ് ചെയ്തത്.
35 ദിവസത്തെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടവും മന്ത്രിയുടെ രാജിയും
വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പദവികൾ നൽകരുത്, വോട്ടവകാശം നിഷേധിച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം, പാർലമെന്റിലും കാബിനറ്റിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 50% സംവരണം നൽകണം, കോർപ്പറേറ്റ് മാധ്യമങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കണം തുടങ്ങിയ വിപ്ലവകരമായ 5 പോയിന്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയുമായി അവർ മുന്നോട്ടുപോയി. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖരുടെയും വിവിധ സിനിമാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിന്തുണ കൂടിയായതോടെ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമായി. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിലും തൊഴിലില്ലായ്മയിലും കൃത്യമായ മറുപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിലടക്കം നടന്ന 35 ദിവസം നീണ്ട വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഭരണകൂടത്തിന് പൂർണ്ണമായും വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെക്കാൻ നിർബന്ധിതനായത്. ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യ ഡിജിറ്റൽ കൂട്ടായ്മയായി തുടങ്ങി, ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ നിരാശയെ കൃത്യമായി കോർത്തിണക്കി, രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെത്തന്നെ തിരുത്തിക്കുറിച്ച 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'യും അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അഭിജീത് ദിപ്കെയും ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ചിഹ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
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