'നസ്റുദ്ദീൻ ഷാ അപകടകാരിയായ അർബൻ ദിമാഗി നക്സൽ’; ജാമിഅ വിദ്യാർഥികളെ പിന്തുണച്ചതിനെ വിമർശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു

'നസ്റുദ്ദീൻ ഷാ അപകടകാരിയായ അർബൻ ദിമാഗി നക്സൽ’; ജാമിഅ വിദ്യാർഥികളെ പിന്തുണച്ചതിനെ വിമർശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജാമിഅ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയയിലെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച നടൻ നസ്റുദ്ദീൻ ഷാക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. നസ്റുദ്ദീൻ ഷായെ മുമ്പ് താൻ സാധാരണ നടനെന്ന നിലയിൽ ആദരിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹം അപകടകാരിയായ അർബൻ ദിമാഗി നക്സലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ദോഷകരമാണെന്നും റിജിജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ തകർക്കാനും രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ ധൈര്യം ദുർബലപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് നസ്റുദ്ദീൻ ഷാ ഫേസ്ബുക്കിൽ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ വിമർശനം.
"നസറുദ്ദീൻ ഷാ ഒരു സാധാരണ നടൻ മാത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം അപകടകാരിയായ അർബൻ ദിമാഗി നക്സൽ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ വൈകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ഹാനികരമാണ്," കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു.
ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നസ്റുദ്ദീൻ ഷാ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ‘അഭിമാനിയായ ദിമാഗി നക്സൽ’ (മനസ്സുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായി നക്സൽ ചിന്താഗതി വെച്ചുപുലർത്തുന്നയാൾ) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം വിദ്യാർഥികളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന സർക്കാർ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു.
"ഞാൻ ഒരു 'ദിമാഗി നക്സൽ' ആണെന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദേശവിരുദ്ധർ, 'തുക്ഡെ-തുക്ഡെ' സംഘം എന്നിങ്ങനെ എന്നെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ കാവൽക്കാർ വേറെ എന്തൊക്കെ വിളിപ്പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ രാജ്യത്ത് യഥാർത്ഥ തുക്ഡെ-തുക്ഡെ ഗ്യാങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ നിയമവിരുദ്ധ സർക്കാരാണ്," നസ്റുദ്ദീൻ ഷാ പറഞ്ഞു.