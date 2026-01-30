Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 11:12 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 11:12 PM IST

    വിവരാവകാശ നിയമത്തെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നു- ഖാർ​ഗെ

    Mallikarjun Kharge
    മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ല്‍ഹി: വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം (ആ​ർ.​ടി.​ഐ) പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ര്‍വേ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ.

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യെ കൊ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​നി ആ​ർ.​ടി.​ഐ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണോ എ​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ ചോ​ദി​ച്ചു. 2014 മു​ത​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ 100ല​ധി​കം ആ​ർ.​ടി.​ഐ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​പി.​എ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പാ​സാ​ക്കി​യ വി​സി​ല്‍ ബ്ലോ​വേ​ഴ്‌​സ് സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം (സ്വ​ന്തം സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ​യോ വ​കു​പ്പി​ലെ​യോ അ​ഴി​മ​തി​ക​ളും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം) ബി.​ജെ.​പി ഇ​തു​വ​രെ​യും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    2019ല്‍ ​വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍മാ​രു​ടെ നി​യ​മ​ന കാ​ലാ​വ​ധി​യും വേ​ത​ന​വും നി​ര്‍ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തി​ലൂ​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര നി​രീ​ക്ഷ​ക​രാ​യി​രു​ന്ന​വ​രെ വി​ധേ​യ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ക്കി മാ​റ്റി​യെ​ന്നു ഖാ​ര്‍ഗെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    2023ലെ ​ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡേ​റ്റാ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ർ.​ടി.​ഐ​യു​ടെ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ കീ​റി​മു​റി​ച്ചെ​ന്നും സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി അ​ഴി​മ​തി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്നും ഖാ​ര്‍ഗെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 2025 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ല്‍ 26,000 കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന കേ​സു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും ഖാ​ര്‍ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു.

